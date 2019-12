La fuerte revelación del capitán del América tras ganar el título

Juan Pablo Segovia, el argentino que llegó a inicio de este año al América, para convertirse en el líder de una zona defensiva que tenía bastantes problemas y necesitaba alguien que le diera una voz de mando. Este sábado, con su capitanía, terminó ganando el título.

En medio de una profunda felicidad, que se confundía con algunas lágrimas llenas de alegrías, el futbolista aseguró que mucha gente no creía en ellos y que les tocó trabajar muy fuerte.



"No tengo palabras, muchos no confiaron en nosotros, pero este grupo estaba convencido de lo que quería, merecidamente lo logramos", aseguró.



Además, Segovia comentó que les tocó hacer muchos esfuerzos dentro y fuera del campo para poder levantar un nuevo título.



"Hicimos muchos esfuerzos. Este equipo luchó mucho, nosotros le metimos duro y sabíamos que lo podíamos lograrlo, esto sin todos mis compañeros que confiaron no se hubiera podido hacer. Hay que agradecerle a la gente", concluyó.



DEPORTES