La defensa de Pinto por acusaciones sobre su método de trabajo

EL TIEMPO habló con Jorge Luis Pinto, quien, con vehemencia, negó que él con sus modos, maneras y formas de trabajo hubiera afectado el buen ambiente del equipo que quedó eliminado de la Liga. “Si no me dice los nombres de los jugadores con los que habló, significa que todo eso es mentira. Otra vez vamos con el mismo cuento, las mismas mentiras de siempre y toda esa parafernalia”, dijo.

“Conozco desde hace años lo que inventan cuando uno pierde, pero eso es lo que vende, qué puedo hacer. Por fortuna, ya los jugadores explicaron todo en las ruedas de prensa. En eso no me voy a meter. Pregunten de fútbol, no de chismes de cocina. Felizmente, la prensa y los directivos están en contacto diario con los jugadores para que tengan el conocimiento de todo lo que sucede. Puedo ponerlo a usted delante de todo el grupo de jugadores, y todo el grupo lo hará quedar como un mentiroso”, aseguró.

Sobre el episodio de los controles de sangre sorpresa por la llegada de un jugador borracho a una práctica, dijo: “Esos exámenes yo no los autorizo. Es una orden del club. Esos exámenes los hacían desde el año pasado”, y agregó que no se enfadó el día que ocurrió el incidente: “Eso es una mentira grande. Ese día yo ni siquiera estaba en Bogotá. Estábamos (en partido) de visitantes”.



Sobre su intervención en el trabajo del grupo médico y de apoyo contestó: “Pregúntenles a los médicos qué les he hecho. Por el contrario, yo he sido el que les he hecho favores a ellos, y muy delicados”.



Y agregó: “Solo cambié una vez el menú porque pusieron sopa de sancocho en día de partido, y jamás, nunca, tuve una pelea con el chofer del bus: eso ya es maldad”. Sobre sus decisiones en la salida de jugadores en el comité deportivo señaló: “Eso que dicen que no me llevé bien con (Christian) Marrugo es una mentira absoluta”.

Christian Marrugo, jugador de Millonarios Foto: Cortesía Millonarios

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, a través de la oficina de prensa, se excusó de opinar en este momento y dijo que dará declaraciones sobre cualquier tema cuando termine la participación del equipo en la Liga.



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta