Lo que espera Rivera después del triunfo de Santa Fe contra América

Hárold Rivera lo tiene claro. Más allá de un balance o un análisis de la victoria de Santa Fe 2-1 contra América de Cali en los cuadrangulares de la Liga colombiana, lo importante era ganar.

Lo bueno. La táctica fija se trabajó en la semana y concretamos. Los llevamos al área de ellos. Sabíamos que el partido iba a ser intenso y no darles tanta claridad. Carlos Sierra y Matias Pisano no fueron importantes. Controlamos bien América. Hay que mejorar cosas como después del descuento y se nos vinieron encima. Nosotros debimos salir un poco más. Son partidos de finales y hay que tratar de sumar. Ojalá podamos seguir ganando.



Pérez y Sambueza. Lo de Fabián Sambueza pasó porque venía con una carga en aductor, por eso no se vio el hombre que sabemos ver. Lo mantuve, porque quería ver si hacia algo. Con Andrés Pérez quisimos sostener la pelota y tener más fuerza en la mitad del campo. Nos faltó ser más determinantes en los contraataques.



Rival. Fue un América que hizo por el partido, en el primer tiempo tuvo dos oportunidades en las que Leandro castellanos se portó muy bien.



Faltas en contra. Siempre les digo a los muchachos que para no cometer faltas es tener el balón y eso nos hizo falta en varios momentos del partido. Nos tocó cortar el juego. Fue de parte y parte. Es una lucha y disputa en estos partidos.



Victoria. Empezar ganando es importante. Me preguntaron que si quería arrancar de local o visitante y con el semestre que vivimos no importaba. Uno sumando de local se puede clasificar y es importante arrancar con pie derecho. Hoy era importante ganar.



