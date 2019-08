La decepción de Hárold Rivera por una nueva derrota de Santa Fe

Análisis del partido. Pienso que no jugamos un buen partido, un partido como los que veníamos realizando. América hizo un buen planteamiento, nosotros nos vimos sorprendidos y superados en algunos momentos. El gol arrancando el segundo tiempo no nos lo pueden hacer, sobre todo por el momento que estamos pasando. Sentimos un baldado de agua fría. Luego reaccionamos, empatamos, pero después volvimos a caer y luego viene el segundo gol de ellos.

Falta del creativo. Creo que nos hizo falta. Hoy (este jueves) no jugamos como lo veníamos haciendo. Nos desesperamos e hicimos mucho juego directo. América ganaba el rebote y nosotros no estábamos haciendo esa conexión para llegar al área rival. No hicimos lo que se había planificado. Fabián Sambueza nos podía dar la pelota, porque en el juego interior no hemos sido efectivos. Era importante que jugara. Quiero que el equipo juegue diferente y no me esté lanzando.

Retroceso. La presión no fue clara. América salió fácil en el primer tiempo. Eso fue vital de lo que fue el desarrollo del partido. Esa fue una de las situaciones que no hicimos bien. Lo otro fue elaborar, no lo hicimos y comenzamos a lanzar sin ningún norte. Eso fue lo que dejamos de hacer, veníamos con una idea y la verdad que en el partido tuvimos decisiones equivocadas.



Mentalidad. No es fácil y lo estamos trabajando. Los veo entrenar, se entregan, en el partido siento un poco de temor y eso es en lo que más he venido trabajando. A los jugadores no se les puede olvidar lo que han hecho, quizá sea algo más de atrevimiento. Si queremos salir de esta situación, necesitamos que nos ayuden a salir.



Cantera. Están entrenando jugadores jóvenes. Hago el cambio, porque creí que Federico Anselmo podría dar mal, porque Jéfferson Duque no tuvo un buen partido. No me da temor meter a ningún canterano, pero espero el momento, porque ahora es muy difícil y si tienen la posibilidad espero que den los resultados.



DEPORTES