Entrevista: ¿Tambalea el puesto de Alberto Gamero en Millonarios?

Una sola victoria en siete partidos, frente a otro de los últimos, Boyacá Chicó. Puesto 17 en la tabla de la Liga, a la espera de lo que ocurriera anoche en el juego entre Tolima y Patriotas, y lo que pase mañana con el Cúcuta Deportivo en Montería. Ese es el pobre panorama de Millonarios, que el sábado volvió a perder, esta vez 1-0, con Medellín.



El juego en el Atanasio Girardot tuvo un agravante: Millonarios no hizo un solo tiro al arco. Sin embargo, el DT Alberto Gamero justificó lo ocurrido: “Yo creo que aproximaciones tuvimos, y bastantes. El equipo llegó, que no decidió bien es otra cosa y eso obedece a la mala toma de decisiones”, dijo Gamero en rueda de prensa.



La clasificación parece imposible para Millonarios, que tiene un partido aplazado, contra el Cali, que se disputará el 18 de marzo. Sin embargo, los directivos del club mantienen el respaldo a Gamero. Enrique Camacho, en charla con EL TIEMPO, analizó el presente del equipo y, aunque no está tranquilo, piensa en un trabajo a largo plazo.



A nadie le gusta ver a su equipo tan abajo en la tabla. ¿Están preocupados por la campaña?

Es decepcionante la posición que tiene el equipo en la tabla. Había hecho una pretemporada muy buena, ha tenido unos partidos en los que el equipo ha tenido mala suerte en algunos aspectos y en otros no ha jugado como se esperaba.

Entonces, ¿qué está pasando?

Todo tiene que ver con el tiempo que tiene el cuerpo técnico para adecuarse al trabajo y enderezar los temas que deben corregirse. Es una decisión que debe estudiar juiciosamente cada vez que terminan los partidos, y le estamos dando todo el apoyo.



¿Mantienen el respaldo a Gamero?

En un campeonato tan corto si un equipo empieza bien, magnífico, pero si empieza mal y tiene que hacer ajustes, el tiempo no se lo permite. Uno no puede desesperarse cuando el tiempo es corto. Hay que esperar a que el grupo madure con el nuevo cuerpo técnico y hacer los ajustes necesarios. Es prematuro hablar de cambios.

Cuando iban a debutar en la Copa Suramericana, usted habló de que Millonarios tenía una nómina competitiva. ¿Aún piensa lo mismo?

Naturalmente. Además, pensamos y hemos trabajado en el fútbol base. Tenemos un grupo importante de jugadores hechos en Millonarios. Es un proceso que tomó un tiempo, cuatro años de trabajo, y que ahora el cuerpo técnico espera aprovechar.



¿Cómo califica el nivel de los refuerzos que llegaron al equipo?

Yo estoy muy contento con el cuerpo técnico. El profesor Gamero y sus colaboradores han hecho un trabajo muy dedicado. Los refuerzos, poco a poco, están dando los resultados: si uno hiciera evaluación individual de los que llegaron, ve que están respondiendo y ajustándose cada vez más al estilo que quiere imponer el cuerpo técnico. Desde ese punto de vista, estamos entendiendo que el proceso debe seguir adelante.

Pero las cuentas no cuadran. Si el número mágico son 33 puntos, tendrían que hacer 27 y faltan 13 partidos.

Uno tiene que mantener la confianza en que si el equipo madura y responde a lo que quiere hacer el cuerpo técnico, las posibilidades existen. No es solamente clasificar a los cuatro, sino también crear un grupo fuerte para la Suramericana y para el resto del año. No es que no haya que buscar la clasificación, el fútbol es buscar resultados, pero hay muchas cosas por delante.



De nuevo: la gente no está tranquila. ¿Ustedes sí?

Creo que el parte no es de tranquilidad. El parte es de evaluación de lo que es el trabajo que está haciendo el grupo. Es prematuro hacer juicios antes de que el equipo encuentre la manera adecuada de jugar y de lo que quiere el cuerpo técnico.



