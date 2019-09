'Tengo las pruebas y testigos’: juez que denuncia a Óscar J. Ruiz

Fabián Reyes, un árbitro de 27 años que no pudo cumplir su sueño de dirigir en la A, esperó 14 años para denunciar ante la Fiscalía a Óscar Julián Ruiz, tal vez el juez más importante de la historia del fútbol colombiano, por un supuesto acceso carnal violento cuando él tenía 13 años. Vivió toda su vida entre Acacías y Villavicencio, pero decidió irse a España a buscar otras opciones. Reyes explicó las razones por las que rompió su silencio, y asegura que aún tiene más por decir.

¿Por qué decide denunciar ahora, 14 años después de lo sucedido?

No era fácil. Llevaba mucho tiempo pensándolo, realmente estaba solo, contra una persona que tiene mucho poder. Lo pensé mucho. Hubo un tiempo en que lo iba a hacer, pero no encontré los medios adecuados para hacerlo. Ahora, pues pude hablar con Harold Perilla (otro árbitro que denunció a Ruiz por acoso), le conté lo que había pasado y en ellos encontré el apoyo y la confianza para poder decir lo que pasó.

¿Quién lo asesoró para denunciar?

No, nadie. Mirando cómo está la situación del fútbol profesional, decidí conseguir el número de Harold y contarle lo que me había pasado, y ya. Pero no, nadie me asesoró, yo tomé la decisión de denunciar.



Ahora está en España. ¿Por qué salió del país?

Pensé que sería más fácil estando fuera del país y no recibir tantos señalamientos de las personas, que me juzgaran porque apenas ahora vengo a denunciar. Ya que no pude cumplir mi sueño de arbitrar en el fútbol profesional, decidí venir a España a dirigir. Mi familia está en Colombia, y temo las represalias que puedan tener.



¿Qué lo hace dudar tanto para presentar una denuncia tan delicada?

En cuanto a las pruebas, yo estaba hablando del tema y decía que habíamos tenido relaciones en el 2004 y luego no me quiso hablar más del tema. Aparte tengo las pruebas por WhatsApp, y también los testigos, hay muchos testigos que me vieron en la casa de él, en el automóvil, en ese entonces tenía un Mazda 3. Siento temor, la verdad.

En su denuncia dice que los hechos fueron en junio de 2005, pero en ese mes Ruiz estaba en Holanda.

Eso lo terminaremos de aclarar bien en las conversaciones que tenemos por PIN y por WhatsApp.



¿Conoce casos de otros árbitros que hayan vivido lo mismo que usted?

Sé que no lo van a decir, no voy a dar los nombres todavía. Va a ser muy drástico decirlo, pero hubo varios árbitros que hoy en día son profesionales, uno está en la B como asistente y otro en la A, pero ellos no van a decir nada y van a hacer lo que él les diga.

Si ya le había pasado la primera vez, ¿por qué volvió a la casa de Ruiz?

Yo me ausenté un tiempo. Pero era tanta la pasión que tenía por el arbitraje que decidí volver. Él me volvió a invitar a entrenar, que me regalaba una pantaloneta, una camiseta, un uniforme, fuimos al restaurante y al final terminamos en la casa. Pero siempre fue por el interés de ser árbitro profesional. Hubo un tiempo, después, en el que me hizo matoneo, me puso un sobrenombre, me decía que no tenía cabeza. Fue tan grande que llegué a pensar que no servía para esto.



¿Cómo y por qué lo sacaron del colegio de árbitros?

Me ausenté en un tiempo para trabajar en una empresa de aceites. Tenía que responder en mi casa. Cuando me fui pasé la carta para retirarme por un tiempo. A los tres meses, cuando volví, me dijeron que no me recibían de nuevo. No me dieron ninguna razón, que era orden del presidente del colegio, Mario Herrera.



Otros árbitros han denunciado a Ruiz y luego dicen que manipularon cosas para sacarlos. ¿Con usted pasó lo mismo?

No, a mí me dijeron ‘no vuelve más’, y ya. Yo en el 2010 ascendí a la Primera C y nunca me llamaron a la B. Yo tuve zonales y dirigí los partidos más complicados. Hubo compañeros que estuvieron en zonales conmigo, yo estuve mejor que ellos y hoy están en la A.



¿Cuál va a ser el siguiente paso tras su denuncia?

Esperar la orden de la cita para la audiencia y, dependiendo de cómo se van dando las cosas, iremos dando más información de la que ya se ha pasado. Hay más cosas, pero esto era lo más importante, lo de los temas de corrupción los iremos pasando después.



Ruiz dijo que creía que había gente detrás de su denuncia y que cree también que hay dinero.

Leí que dijo eso, pero a mí nadie me ha ofrecido dinero, nadie me ha dado dinero. El que las usa se las imagina. El arbitraje en Colombia tiene que cambiar: hay árbitros muy buenos a los que, por el tema de Óscar, les quitaron la oportunidad.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

@Josasc