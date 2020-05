Uribe cree que en la primera semana de julio volvería el fútbol

Luego de la reunión que sostuvo el senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Dimayor, Ramón Jesurún y Jorge Enrique Vélez, respectivamente, la mayoría de los presidentes de los clubes profesionales, miembros del partido Centro Democrático y representantes de cuatro ministerios, quedó el buen sabor de trabajar para que esta disciplina vuelva a sus trabajos lo más pronto posible.

Para esto, Uribe Vélez aseguró, después de la reunión, que en la primera semana de julio podrían arrancar a disputarse los primeros partidos en la reanudación del campeonato.



“Oyendo a todos uno pensaría que en la primera semana de junio podría empezar la etapa de entrenamientos y la primera semana de julio los primeros partidos, es la conclusión que yo saco”, dijo el expresidente en entrevista con Caracol Radio.



Le puede interesar: (Peligra el Tour para Nairo, Urán y Egan, por nueva medida del Gobierno).



Además, Álvaro Uribe aseguró que hay que ser muy respetuosos de lo que hay que cumplir por parte de los clubes y de las autoridades para asegurar que el regreso no tendrá ningún problema de salud.



“Son dos temas, de parte de los clubes respetar los protocolos y de parte de las autoridades agilizar los cronogramas. El Ministerio de Salud irá analizando todo, estamos en una gran incertidumbre mientras no haya una vacuna”, añadió.



También lea: (El 'piropo' que le lanzó Carles Puyol a Radamel Falcao).



Por otra parte, el senador destacó una propuesta de los dirigentes de los clubes del fútbol colombiano. “Los dirigentes proponen algo muy importante, dicen que en las semanas que tienen que jugar sin público, pueden estar todos los equipos en una misma ciudad o en ciudades cercanas”.



Además, el exmandatario se mostró seguro de que el fútbol puede volver, siempre y cuando estén todas las condiciones dadas para velar por la seguridad de todos los actores.



“Se puede volver al fútbol con todas las medidas, sin hacer recorridos largos. Hay un cronograma que sería el ideal, el protocolo de entrenamientos tiene que ser muy exigente”, comentó.



Le recomendamos: (Sánchez revela conversación íntima con Kane sobre el penal en Rusia).



Finalmente, consultado sobre la transmisión de televisión del fútbol colombiano aseguró: “Un deporte que puede llegarle a los colombianos masivamente por televisión, que llena tanto el alma de las personas, ojalá se pueda cumplir un cronograma rápido. Me preocupa que uno oye de equipos que están en riesgo de desaparecer, hay que facilitarle ayudas. Ellos mismos ofrecieron llevar algunos partidos a la TV abierta”.



DEPORTES