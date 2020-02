Gamero defiende a muerte a un jugador muy criticado: ¡lo llamó genio!

Millonarios no ha tenido el mejor inicio de Liga posible. En tres partidos disputados, apenas empató dos y perdió uno. Tiene solo dos puntos y necesita comenzar a ganar de manera urgente, porque en este torneo solo clasifican cuatro equipos y no se pueden ceder puntos.

Uno de los jugadores más criticados por la afición es David Mackalister Silva, quien en estos partidos se ha visto como el creador, el futbolista de las ideas en el equipo de Alberto Gamero. Sin embargo, su rendimiento no ha sido el ideal y la hinchada lo señala por su juego "inoficioso".



Y en medio de estas críticas y dudas que hay en las toldas azules, Gamero salió a defender a su futbolista, asegurando que de él debe depender el sistema ofensivo y hasta lo trató de genio.

"Hay jugadores inteligentes, que también son muy creativos, a veces uno de les dice los magos. En mi mente los creativos, los magos, los genios… los genios hay que tenerlos cerquita al arco rival. Yo hablo mucho eso con él. Si él me hiciera lo que sabe hacer en el frente de ataque, Silva va a ayudar al equipo a hacer muchos más goles y va a hacer gol él", aseguró Gamero en la rueda de prensa previa al partido de la primera ronda de la Copa Suramericana contra Always Ready de este jueves.

Yo hablo mucho eso con él. Si él me hiciera lo que sabe hacer en el frente de ataque, Silva va ayudar al equipo a hacer muchos más goles y va a hacer gol él.

El entrenador de Millonarios afirmó que habla mucho con Mackalister Silva y le hace preguntas para que él entienda cuál debe ser su posición en el campo y cómo puede aumentar su rendimiento.

Mackalister Silva. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

"A él le hice la pregunta, ‘¿a qué central le dicen genio?’ o ‘¿a qué lateral le dicen genio?’. Por ahí de pronto a Roberto Carlos, pero los centrales son muy buenos, los volantes de marca son muy buenos, pero hay genios que hay que tenerlos en el frente de ataque y yo eso se lo he pedido a él. Los genios, los que saben, que ocupen el sitio y el espacio en donde se les va a elaborar la mente a ellos", añadió.



Y se atrevió a decir que debe ocupar una posición en el frente de ataque muy parecida a la que ocupa Lionel Messi en el Barcelona, porque ahí es en donde se convierte en un jugador resolutivo.



"Otro ejemplo le puse, si fuera por posiciones, a Lionel Messi en el Barcelona vamos a hacer inicio de juego. Messi coge el balón en las 18 de ellos y lo lleva hasta la mitad sacando gente, pero ese no es el puesto de Messi. Su puesto es de la mitad de campo para adelante. Entonces, eso se lo he explicado a él", comentó.

Mackalister Silva. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Finalmente, Gamero aseguró que espera mucho de Silva para que él ayude a su equipo a anotar y él también lo pueda hacer. La idea es que el volante ayude a sus compañeros a ser mejores.



"Espero mucho de él, porque lo que estoy tratando de hacer es que el equipo no dependa de Silva, sino que tenga acompañantes y tenga quien lo ayude a jugar bien. Y que él ayude a jugar bien a otros jugadores. Eso es lo que estoy dándole a entender a él y a todo el equipo. Ningún jugador es bueno solo y todos tienen que ayudarse. En ese entorno que tenemos y ese sistema que estamos empleando, que en cualquier momento lo vamos a cambiar. Jugamos para que él tenga más libertad, se exprese más con sus delanteros y tenga un socio como Juan Carlos Pereiera, que es un futbolista que pisa el área y que es inteligente, pero no es genio como Silva", concluyó.

Jugamos para que él tenga más libertad y tenga un socio como Juan Carlos Pereiera, que es un futbolista que pisa el área y que es inteligente, pero no es genio como Silva

