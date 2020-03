La autocrítica que hizo Gamero tras perder con Medellín

Alberto Gamero sigue sin poder conseguir un buen planteamiento con Millonarios y, sobretodo, ganar partidos de buena forma. Este sábado perdieron contra Medellín y el técnico tuvo autocrítica.

Opinión del partido. Nos vamos tristes, no por el comportamiento del equipo, sino porque nos vamos sin puntos. Medellín hace gol cuando Millonarios tenía la oportunidad más clara.



Lo que faltó. En el segundo tiempo intentamos, por momentos hubo desorden ofensivo por querer empatar el juego, sabemos que debemos seguir mejorando y corrigiendo. La toma de decisiones no fue la mejor, intentamos empatar, vi una jugada de penal clara sobre José Ortiz.



Planteamiento. Vinimos a buscar el resultado, el planteamiento era tener menos el balón y profundizar más, pero no contamos con la claridad.



Falta de gol. Tuvimos aproximaciones, el equipo llegó, pero no tomó las mejores decisiones al momento de definir. No nos vinimos a esconder a Medellín, el equipo hizo presión alta, ellos fueron más efectivos.



