Lo que quiere Gamero para el Millonarios versión 2020

Con una enorme sonrisa ingresó Alberto Gamero a la rueda de prensa en la que lo esperaban un gran número de periodistas y lo aplaudieron al llegar. Su felicidad no la cambiaba por nada, cumplía el sueño de vestirse con los colores de Millonarios, ahora como entrenador.

"La verdad que para mí es una gran satisfacción a una institución que conozco mucho. En la que viví momentos muy lindos. Siempre estoy agradecido a la junta directiva en cabeza del doctor Serpa y Camacho, agradecer por esta oportunidad que me han dado. Quiero aportar, quiero estar en esta institución y darle lo mejor. Ojalá tener a millonarios en los puestos en los que siempre ha merecido estar", fueron sus primeras palabras.



Seguido, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, le dio la bienvenida oficial a Gamero y le deseó lo mejor en su era con el equipo bogotano y Gamero fue claro antes de decir cuál será su objetivo en Bogotá.



"Esta vez gracias a Dios se nos brindó esta posibilidad, se nos dio este gran sueño que siempre he querido y ojalá cumplirlo con las mayores expectativas que vengo aquí a Millonarios", añadió.

Refuerzos. Millonarios tiene una buena base. Nuestra Junta Directiva tiene unos nombres que les dimos, unas posiciones. Cuando estén seguros y firmados los daremos a conocer. Estamos necesitados que el equipo sea reforzado, que vengan jugadores a aportar su grano de arena y también mirar en la cartera. Habrá muchos jugadores juveniles. Los refuerzos son importantes para que vengan a ayudar a crecer a los juveniles.



Equipo técnico. He querido diseñar un cuerpo técnico en el que la Junta Directiva me dio la potestad de traer mi gente. Hasta que no se resuelvan las situaciones contractuales no se podrán decir los nombres. Serán nombres cercanos a Millonarios, que saben qué es Millonarios y que están en el fútbol.



Lo que quiere. Lo que he hablado con la Junta Directiva es que tenemos toda la intención de armarnos y reforzarnos, simplemente lo que quiero que venga a Millonarios que sean hombres, quizá no tantos nombres. Quiero un equipo de obreros, que sepa a qué entra a la cancha. Los nombres que hemos dado a la junta directiva, son nombres que están trabajando. Hemos estado llamando y haciendo vueltas. No es fácil, en Colombia nadie quiere reforzar a otros equipos. Estamos haciendo gestiones para reforzar este equipo y que nos dé satisfacciones a todos. Creo que vamos por buen camino.



Juan Pablo Vargas. De pronto es un jugador que puede estar en carpeta. Es un central costarricense de 1,95 metros de estatura, zurdo. Lo conozco, porque lo tuve un año en el Tolima. Si se concreta traeremos a un gran profesional y excelente jugador.



Los que siguen. Me han dado la libertad de escoger. Si algo me tiene contento es que he llegado a un club en el que he recibido respeto para eso. Estamos reunidos hace cinco días, construyendo, mirando. Este martes hice mi primera práctica. La Junta Directiva está esperando que diga quiénes siguen. En el fútbol no se puede sacar sin tener. Voy a mirar en e estos cuatro días. Nos vamos a reforzar. He dado nombres, pero no es fácil. Tenemos varias alternativas y ojalá se nos puedan dar.



Contacto con los jugadores. Les dije que estoy acá, porque conozco y sé qué es Millonarios. Trataré a los 25 o 28 que estemos aquí inculcarle a Millonarios. Lo primero que manifesté fue eso. Quiero poner a Millonarios en mejores sitios, quiero ganar títulos. Debemos estar en esa posición.



Terminan contrato. Por eso de inmediato vine. Quiero llenarme de requisitos, hay jugadores que terminan contrato. Me quiero llenar de argumentos, que de pronto no conozco. No los he visto. Tengo esta semana para eso. Ya sabemos quiénes terminan contrato y quiénes están a préstamo.



Silva y Montoya. Lo de Silva y Montoya tengo la mejor versión de ellos. De Tolima vinieron para Millonarios. Silva es un jugador con buena técnica y carácter para jugar. Montoya es un jugador vistoso, siempre me ha gustado ese volante 10, con pegada, pase filtrado. Infortunadamente tiene esa lesión, pero le queda tiempo para recuperarse y estoy seguro que lo vamos a recuperar.



Posiciones que le preocupan. Hay posiciones que queremos fortalecer. La posición del central, no es un secreto que se han tenido inconvenientes. Con la salida de Jaír Palacios hay que buscar un lateral derecho. Estamos evaluando posibilidades de lateral izquierdo y volantes. Estamos mirando nombres para reforzar los extremos. Estamos en la expectativa de traer jugadores que vengan a aportar. Hay una buena base. Millonarios este semestre hizo 75 puntos.



Delanteros. Todo lo estamos evaluando. No vamos a decir que la gente no sirve. Sería un irrespeto. Además de Ortíz tenemos a Arango, Lasso y Abadia de la Sub-20. Tenemos que partir de lo que tenemos.



Época en Junior. A veces hay enseñanzas buenas y la única enseñanza que me dejó el Junior es que Dios sabe qué hace sus cosas, porque desde que me retiré del fútbol y comencé a prepararme, no tuve vacaciones. Ese tiempo me ayudó a fortalecerme. No lo tomé con rencor ni con rabia. Como dice uno: es mejor salir bien. La única experiencia que tuve allá fue que no dejaron trabajar. Ni un fracaso ni un éxito dura tres meses.



Jorge Luis Pinto. El profe Pinto no tuvo pecados. Nosotros tenemos la maleta lista. Fue un técnico que en los últimos partidos no salieron las cosas. Por Millonarios pasó uno de los mejores técnicos del fútbol colombiano que es Jorge Luis Pinto.



Mauricio Duarte. No lo sé. Apenas ustedes me lo nombran. No está en carpeta para venir a Millonarios.



Referentes. Fariñez, Silva, Ortíz. Hay una columna muy buena. Bajo esa base hay que seguir potenciando a Millonarios.



Valores. Que Millonarios tiene que pensar que es un equipo grande, de los más grandes que tiene el fútbol colombiano. Eso nos va a dar muchos valores a nosotros para conseguir lo que queremos.



Trabajo inferiores. Ellos estarán incluidos. Fueron campeones del torneo SDub-20, en donde las potencias siempre han sido Santa Fe, Nacional, Cali, Junior. Lo que hizo Millonarios con Tolima en la última final es una muestra de tener muy buena base.



Román Torres. He tenido el conocimiento de lo de Román. No voy a descartar posibilidades, porque es un jugador que tiene categoría y capacidad para jugar en cualquier equipo. Hoy de pronto no puedo decir que está contratado o no.



