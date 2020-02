Gamero dice que por qué no ven el primer tiempo de Millos con Jaguares

Análisis. Me parece que el partido tuvo dos facetas. Un primer tiempo de Millonarios que debió ser ganador, y un segundo tiempo de Jaguares que nos quitó el balón e hizo buen uso de él. En dos o tres contras nos cogieron mal parados y cuando nos hizo el segundo gol vi que el equipo se alargó. Dimos espacio y en otra contra nos hacen otro gol. Esto es el fútbol, estamos dolidos, un resultado duro para nosotros, porque no vinimos a buscar este resultado, me quedo con el Millos del primer tiempo y trabajar en lo que se erró.

Cansancio. Tenemos un departamento médico en el que miramos cómo están los jugadores, todos estaban aptos, manifesté cómo estaban y los vi con el propósito de querer jugar. El error fue no haber hecho los goles que tuvimos en el primer tiempo y con un equipo que le hacen un gol de tiro de esquina y el tercero de pelota quieta no es cansancio, es desconcentración. Cuando nos quitaron el balón no sabíamos cuáles eran los roles en la cancha.



Estrategia. Por quién entró Bueno, por Romero, cambió delantero por delantero. No cambió nada diferente. Entró y aprovechó un par de espacios y entró bien. Después me cambia un extremo por otro extremo. No hay movimiento estratégico diferente a lo que se estaba haciendo. Teníamos el primer tiempo el balón y llegábamos. Cuando Millonarios no tiene el balón estoy seguro que vamos a sufrir porque juagamos con tres delanteros. Alba me salió 12 veces, mi extremo no lo siguió. Esto es del día tras día. Voy a ver el segundo tiempo. Jaguares nos hizo tres en el segundo tiempo y nosotros debimos hacer esos mismos en el primer tiempo. La desconcentración porque nos hace goles de pelota quieta.



DEPORTES