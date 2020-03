Acolfutpro tildó de 'coacción inaceptable' la encuesta de Santa Fe

La encuesta que realizó Independiente Santa Fe en su cuenta de oficial de Twitter, en la que el presidente del club, Eduardo Méndez, quiso socializar la propuesta les iba a hacer a los futbolistas de la plantilla ha generado gran eco a nivel nacional, siendo, en la mayoría de los casos, criticada.

[Institucional 🇮🇩]



Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial y la situación económica que atraviesa actualmente el club, nuestro presidente le propondrá al plantel profesional una reducción de sus salarios de acuerdo a sus ingresos.



¿Está de acuerdo con esta medida? — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 25, 2020

De inmediato, Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), en charla con EL TIEMPO, tildó de "mecanismo inaceptable" la presión que generó el presidente de Santa Fe al hacer esa encuesta pública.



“Lo que está haciendo Santa Fe es una presión indebida e indecorosa sobre sus jugadores. Es un mecanismo de presión inaceptable contra los jugadores, que son solo sus trabajadores. El poner a los hinchas en esta presión de si se bajan los sueldos, no es más sino una burda coacción”, afirmó González Puche.

El director ejecutivo cuestionó el actuar de Santa Fe y afirmó la posición incómoda en la que quedan los futbolistas. “¿Qué va seguir, publicar los nos nombres? Cómo un futbolista va a salir a jugar ante ese escenario. ¿Se imagina que a algún trabajador le pongan a hacer encuestas entre la gente y cualquier trabajador sobre si le rebajan el sueldo para que las personas puedan seguir haciendo sus servicios? Lo que ha hecho el presidente de Santa Fe evidentemente no es la forma de negociar ni de concentrar”.

González Puche comentó que ante este tipo de crisis, el Gobierno Nacional tiene mecanismos y alternativas para buscar una solución a este tipo de emergencias y proteger a los clubes y a los futbolistas.



“El Gobierno Nacional con la emergencia y con la legislación laboral, prevé mecanismos siempre y cuando haya acuerdo entre las partes. En esta emergencia se deben respetar los mecanismos propuestos por el propio Gobierno Nacional como, por ejemplo, mandar a vacaciones colectivas o adelantar vacaciones. Algunos equipos como Dépor, Cortuluá, Alianza Petrolera, Cali, entre otros, lo han hecho”, dijo.

Además, González hizo unas cuentas de la para que se hubiera tenido con la Copa América este año, si no hubiera sido cancelada. “Hagamos esta cuenta: a partir del 13 de mayo se paraba el fútbol por la Copa América y luego venía el mes completo de la competición en este torneo, durante esos dos meses no se iba a jugar la Liga, durante esos dos meses de inactividad no se iban a recibir taquillas y todos los clubes deberían tener planeado eso dentro de sus contingencias, entonces hay que anticipar esos recursos”.



Finalmente dijo: “En el fútbol no existe la solidaridad, nunca han sido solidarios con los jugadores ni con las pensiones y ahora el fútbol sale a reclamar esa solidaridad”.



