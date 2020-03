Gustavo Serpa busca revolcón o cisma por el tema de derechos de TV

La repartición de los recursos por derechos de televisión siempre ha sido uno de los temas de disputa entre los equipos grandes y los chicos en el fútbol profesional colombiano. Y ahora, con la crisis generada por la pandemia del covid-19, surge un nuevo planteamiento que podría crear un cisma en la Dimayor.

El inconformismo quedó expuesto al público por el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, quien plantea que el tema se debe revisar o que de lo contrario, podría crearse, incluso, una liga paralela con la presencia de los equipos de mayor fanaticada.



"Hay que replantear o cómo funciona la repartición, o cómo funciona la Dimayor o si vale la pena seguir en la Dimayor, o si hay que crear otro torneo que realmente refleje las realidades económicas, como pasó en Inglaterra", declaró Serpa en el programa el VBar, de Caracol Radio.



“La Premier League nació así, de un desacuerdo de los equipos más grandes, que decidieron no seguir sometiéndose a las reglas de unas mayorías que no eran justas. Eso lo vamos a tener que analizar acá, ya lo hemos hablado”, agregó el máximo accionista azul.



Serpa insistió en su idea: “Lo que sí es cierto es que la forma en que están repartidos los ingresos de la televisión, que cada vez van a ser más importantes, porque afectan a unos equipos más que otros, se tienen que replantear y es la única manera en que el fútbol sobreviva”, señaló.



El dinero de los derechos de la televisión internacional es otro punto de discordia en las últimas asambleas de la Dimayor. Cabe recordar que al presidente Jorge Enrique Vélez le dieron un plazo de 100 días para resolver el problema con el fondo Prudent Corporate Financial (PCF), con quien firmaron un contrato de 60 millones de dólares por 11 años, pero del cual los clubes aún no han recibido un peso.



“El dinero de la la televisión internacional va a llegar, eso es lo que espero, pero nosotros no estamos contando con esto para el flujo de caja", señaló Serpa.



Además, sobre la petición de Millonarios de que sus jugadores se rebajen el sueldo por la crisis, Serpa dijo que ya hay avances.



“Hablé con (Alberto) Gamero y él me dijo que estaba dispuesto a asumir cualquier reducción de su salario con tal de que los empleados más vulnerables de Millonarios reciban todo su sueldo”, explicó.



