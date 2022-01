Millonarios arrancó con sus trabajos de pretemporada este martes, sin grandes novedades para la temporada 2022, lo que ha despertado muchas críticas entre los aficionados, que esperan noticias de su equipo para afrontar la Liga y la fase 2 de la Copa Libertadores.



El máximo accionista del equipo, Gustavo Serpa, se refirió este martes a esas críticas y habló de la situación actual del equipo, de cara a la temporada.



Destacó la contratación del portero Álvaro Montero, y confirmó al defensor José Cuenú, que llega de Bucaramanga.



"Se les olvidó que contratamos a (Álvaro) Montero.... Una de las principales contrataciones es Montero, con gran esfuerzo. Era la gran solicitud del técnico. Ahora estamos tratando de completar la plantilla y el DT nos pidió arquero, defensor central, volante de primera línea y un ‘9’. Concretamos los de (José) Cuenú, esta mañana firmo su contrato; entregamos el arquero y el defensor. Trabajamos en el volante de primera y en el ‘9’. No ha sido fácil. No vamos a renunciar a la responsabilidad financiera y vamos a hacer el esfuerzo de acuerdo a nuestros estados financieros. Estamos en eso. No vamos a cometer errores de traer un ‘9’ extranjero a ver si sale algo... No. Buscamos un ‘9’ colombiano que encaje en nuestro modelo de juego y lo mismo con el volante", dijo Serpa en entrevista con el 'VBar' de 'Caracol Radio'.

Otras opciones

Sobre posibilidades como refuerzos, Serpa respondió a casos concretos, como la opción del volante Eduardo Sosa, de Jaguares, y descartó a Angelo Rodríguez, del Cali.



"Lo de Sosa lo consideramos... Lo de Angelo (Rodríguez) fue un interés en algún momento pero él decidió quedarse en su equipo. Cuando un equipo entra a fase de grupos en Libertadores nos lleva 4 millones de ventaja. Cali pudo incrementar sus salarios. Angelo no es opción para nosotros".

Además, se refirió a la opción de Diego Herazo, atacante del Medellín que ha dividido opiniones entre los aficionados, que esperan un refuerzo de más nombre.



"Lo de Herazo, estamos en conversaciones con Medellìn, con real dimensión de los montos... De lo que hemos visto, Herazo es una muy buena opción, no lo henos cerrado... Uno tiene que ser consecuente. Acá el ‘fair play’ financiero no se ha implementado y estamos en mora. Que dos equipos reviente el mercado, con cifras desproporcionadas con las realidades del país, allá ellos. No vamos a quebrar el equipo. Si hubiéramos entrado directo a la fase de grupos de la Copa ejecutábamos los recursos de otra manera", dijo.

Más críticas

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

Otra crítica que ha recibido el club es por no poder repatriar al volante Jhon Duque, que se fue a Nacional. Sobre eso, Serpa dijo: "Hablé con el agente de Duque. Tenemos enorme aprecio por él. Lo sacamos el estrellato. En México tienen otros niveles salariales. Volvió y quería mantener su ingreso. Hicimos un racionamiento sencillo, tenemos a Steven Vega, el mejor volante central de Colombia. No tenía sentido traer a Jhon".



En el tema de la posible partida de Ricardo Márquez, que debe regresar al Unión Magdalena, dijo: "Estamos en conversaciones. Los números están desproporcionados. Y tenemos una cantera en la que creemos... No vamos a traer a cualquiera por más que nos lluevan críticas en las redes sociales".

Serpa dijo que el jugador Larry Vásquez, de Junior, no es una opción, al tener contrato con Junior. Comentó que a Fernando Uribe y a Daniel Giraldo les triplicaron el sueldo y no se los pudo retener.



"Les ofrecimos casi tres veces más de lo que se estaban ganando. Pero Junior tiene su situación financiera y qué bueno que la tiene".



