‘Acá no se ha hablado de sacar a nadie’: máximo accionista de Millos

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, ha planteado en varias oportunidades la idea de replantear la repartición de los dineros de los derechos de televisión. Ahora, en medio de la crisis que vive la Dimayor, mantiene esa idea.

Sin embargo, Serpa reconoció que, aunque en una charla entre un grupo de dirigentes de 16 equipos se propuso la idea de crear una nueva Liga, hoy eso no es viable y que lo que hay que buscar es la unidad del fútbol colombiano. Estas fueron las principales frases de Serpa, en una entrevista con W Radio:



¿Una Liga sin Santa Fe?: "Nadie los está sacando de ninguna parte. Me preocupa que Eduardo Méndez, que le gusta mucho obtener información de todo tipo de fuentes, anda inventando que hay cartas firmadas y se esté inventando que hay una conspiración para sacarlos a ellos de una nueva liga, y pidiendo la expulsión de la Dimayor y de la Federación”.



(Lea también: La imagen de James y Bale en el festejo del Madrid que se hace viral)



Acercamientos con la oposición: “Tenemos diferencias en la manera de ver la operación, la gestión del fútbol. Me sorprende la posición de Méndez, hemos hablado mucho últimamente, a petición de él. Le propuse un gran acuerdo para buscar unidad y cambiar el perfil de la dirigencia del fútbol, pero estas son las salidas que no permiten que se den esas cosas, mientras uno trabaja porque el fútbol tenga una nueva visión y un acuerdo, salgan con estas cosas de que nos van a expulsar de la Dimayor. Así no se puede. De este lado no se comparten esas prácticas, las de siempre”.



La salida de Jorge Enrique Vélez: “Ayer (jueves) lideramos una reunión para decirle al doctor Vélez que era el momento de dar un paso al costado, después de haber hablado con muchos estamentos, entre ellos el doctor Méndez. Y él lo aceptó. Una cosa no tiene que ver con la otra”.



(Le puede interesar: Atención, proponen histórico revolcón en la Dimayor: nueva liga)



¿Qué fue lo que se planteó, entonces? "Nosotros tuvimos una charla entre equipos amigos y planteamos la idea de crear una nueva liga. Pensamos. ¿Usted entiende la distancia entre pensar y ejecutar y hacer, y más en un tema como estos? No vale la pena enredarnos en eso, hay que buscar propósitos comunes y tratar de trabajar por el bien del fútbol colombiano. No es una realidad objetiva crear una nueva Liga. Pero en este momento no es que no queramos crear una nueva liga, es que no podemos”.



El nuevo presidente:"Me parece muy bien que llegue un presidente de la empresa privada, que sepa hacer un plan de negocios, que sepa ejecutarlo, que tenga la preparación académica. Me parecen buenos candidatos Gustavo Lenis y Fernando Jaramillo, y tengo una buena opinión de César Pastrana, pero me parece que sería un factor de división, como la candidatura del grupo disidente, que otra vez quiere poner al doctor (Carlos Mario) Zuluaga, de Equidad, como presidente, entonces volveríamos a lo mismo de antes".

¿Usted entiende la distancia entre pensar y ejecutar y hacer? No es una realidad objetiva crear una nueva Liga. No es que no queramos, es que no podemos FACEBOOK

TWITTER

Un requisito: "Le voy a pedir a Méndez que nos pongamos de acuerdo en un punto: que el próximo presidente hable inglés, para que pueda salir por el mundo a sentarse y negociar. Creo que los últimos presidentes de la Dimayor no han tenido esa facultad".



(En otras noticias: 'Si seguimos así, con Nápoles vamos a perder también': Messi)



Las diferencias: “Hay que buscar un candidato de unidad, que tenga la fortaleza y el liderazgo para solucionar esas diferencias, entre ellas la repartición de los dineros de la televisión. Hay que mantener el diálogo, sin amenazas ni advertencias previas. Eso es lo que ha generado la división. Hay un grupo de varios equipos, algunos que hace 20 años son de garaje, que quieren seguir manteniendo las viejas prácticas del fútbol. Hay una cantidad de equipos parásitos en el fútbol, viven de los otros, comen de los otros y no tienen ningún tipo de generación propia, y eso es lo que quieren seguir manteniendo".



DEPORTES

Más noticias de fútbol colombiano