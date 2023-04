Gran debate se ha generado en torno a la presencia o no del jugador Óscar Cortés, quien es una de las figuras de la Selección Colombia sub-20 para el Mundial.



"Los clubes NO están obligados a CEDER a sus jugadores para el Mundial Sub 20. AFA se pondrá en contacto para solicitar la buena fe. Muchos equipos en Europa estarán en vías de finalizar sus torneos, por eso se hace en esta fecha”, indicó Jaime Yerza, Director de Competencia de Fifa.

Cortés es claves de la Selección, luego de su gran Suramericano. Sin embargo, no es fija su presencia, pues Millonarios lo necesita para afrontar la Liga y la Copa Sudamericana.

Posiciones sobre Cortés

Óscar Cortés celebra el primer tanto de Millonarios contra el Medellín. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Primero, el presidente del club azul, Enrique Camacho, dijo que la decisión la tomaría el técnico Alberto Gamero.





Pero Gamero se quitó esa responsabilidad. Luego del partido contra América dijo que todo depende del jugador.



"No es que Gamero tenga la última palabra, no soy el dueño de Millonarios, pero hay que mirar el anhelo del jugador y el patrimonio de la institución. El que puede decidir es el jugador. Queremos que le vaya bien a la Selección y debe llevar a los mejores, y Óscar lo es. Si me opongo Colombia me cae encima. Y si lo dejo ir, la hinchada de Millonarios cree que no pienso en Millonarios. Que decida el jugador", dijo.



Pues este viernes se supo que Serpa, máximo accionista del club, ya decidió. La posición del dirigente es la de no prestar a Cortés al seleccionado.



Según el periodista César Augusto Londoño, "Gustavo Serpa no está dispuesto a prestar a Óscar Cortés a la selección Colombia Sub-20 para el Mundial. El técnico Gamero dejó la decisión en manos del jugador. Estima, el mayor accionista, que está por encima la hinchada y el club que quieren título y necesitan a una de las figuras del momento".



EL TIEMPO constató con fuentes del club que esa es la posición de Serpa y se debe analizar en todos sus aspectos.

El equipo, dirigido por Héctor Cárdenas, quedó en el grupo C, al lado de Senegal, Japón e Israel, quienes buscarán la siguiente ronda.



DEPORTES

