Colombia venció 1-0 a Argentina y el próximo sábado disputará la final de la Copa América Femenina, partido pactado para las 7 de la noche en el estadio Alfonso López de Bucaramanga.



La victoria no solo le da la opción al seleccionado de ir por el título del torneo, sino que las clasificó al Mundial del 2022 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.



Es tanta la alegría del país, que el presidente electo, Gustavo Petro, se pronunció en sus redes sociales sobre el tema de actualidad.

Petro y su misión



“¡FELICITACIONES! De verdad, verdad. Poder a la mujer", escribió, quien estará al frente de Colombia en los próximos cuatro años.



Petro no se quedó ahí, en una felicitación, y habló de la Liga Femenina, que este segundo semestre no se realizará.



La Dimayor confirmó que el torneo femenino no se podría hacer y Petro ya tomó la bandera.



“Una de las primeras tareas del ministerio del deporte es lograr que se constituya la liga de fútbol femenino”, escribió.

