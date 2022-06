En las elecciones presidenciales 2022 ha cobrado gran protagonismo el impulso que han buscado los candidatos en redes sociales.

Al 'boom' que ha tenido Rodolfo Hernández en 'TikTok' le ha buscado salir al paso el otro contendor de la segunda vuelta: Gustavo Petro.



En las últimas semanas se le ha visto a Petro subir contenidos con distintos 'influencers' de esa plataforma. Y, de hecho, las reacciones de los usuarios han ido en aumento.



Precisamente, en esa ola digital ha sobresalido un video en el que el hoy candidato presidencial aparece jugando fútbol con la que sería una de sus hijas.



El 'Petro futbolista'

Gustavo Petro jugando fútbol. Foto: Gustavo Petro TikTok

En el metraje en cuestión se le ve al político jugar fútbol con una sorpresiva destreza. Aunque se alcanza a percibir que no está en zapatos deportivos, Gustavo Petro pisa el balón con bastante calidad.



No en vano, la mayoría de comentarios de los internautas 'resaltan' su talento.



"Qué buena izquierda", "Podría ser futbolista", se lee en las distintas plataformas donde aparece la grabación.



Alguien había visto a @petrogustavo jugando fútbol?



Y sabe.... pic.twitter.com/Hl0yqgfNi0 — Gener Usuga (@gener_usuga) December 13, 2021

