En solo cuatro fechas, Santa Fe perdió a su DT: Sanguinetti, afuera

Aunque la salida de Guillermo Sanguinetti se anunció oficialmente ayer, a las 3:28 de la tarde, en un comunicado enviado a los medios a través de WhatsApp, la decisión parecía tomada una vez Marco Pérez metió el gol con el que Tolima derrotó a Santa Fe en El Campín y lo dejó en el penúltimo lugar de la Liga, sin contar el partido de este domingo entre Rionegro Águilas y Patriotas. En ese momento, Juan Andrés Carreño, el presidente del club, abandonó el palco y se fue del estadio El Campín.

El tema era insostenible para el uruguayo: dos puntos de 12 posibles, con tres partidos como local en lo que va del torneo en los que solo se sacó un empate, contra Deportivo Pasto. Ese balance se sumó al mal ambiente que ya había desde antes de comenzar el torneo, tras un final de 2018 en el que Santa Fe se quedó con las manos vacías: eliminado en cuartos de final de la Liga, afuera de la Copa Suramericana en semifinales y, por primera vez desde 2011, sin cupo a torneos internacionales.



“El ambiente de trabajo fue difícil con Guillermo. Desde el principio muchas personas no lo recibieron bien. Deberíamos esperar a que se termine el campeonato, solo van cuatro fechas y ya sacamos conclusiones... En Colombia no valoramos nada, pasa algo malo y ya todo es terrible”, dijo Carreño a Caracol Radio. A pesar de esas declaraciones, la decisión estaba prácticamente tomada desde la noche del sábado, cuando los directivos se reunieron en el hotel de concentración del equipo.



Sanguinetti, en la que terminó siendo su última conferencia de prensa como técnico de Santa Fe, aún confiaba en que podía seguir: “Yo tengo un contrato con el club, estoy convencido de mi trabajo y no soy yo el que tiene que opinar acerca de eso, yo no tengo nada que hablar, tengo que trabajar y sacar resultados”, dijo cuando le preguntaron por la reacción de los hinchas, que casi desde el comienzo del partido empezaron a pedir su salida, incluso con volantes y pancartas.



“Vamos a encontrar el camino, todo va a mejorar... Por eso estamos tomando decisiones, porque sabemos que lo primordial es jugar bien. Yo estoy seguro de que el equipo va a levantar... Van cuatro fechas, esto no es como se empieza sino como se termina. El fútbol tiene dos módulos, defensivo y ofensivo, Santa Fe es uno de los mejores en el primer modulo”, dijo Carreño.

El reemplazo

Por ahora, Gerardo Bedoya y Grigori Méndez estarán a cargo del equipo, que el jueves comienza su participación en la Copa Colombia, frente a Bogotá, en El Campín. Pero los directivos comienzan a barajar nombres. “En las próximas horas podremos decidir cuál será el técnico definitivo de Santa Fe”, señaló el presidente del club.



El primer nombre que suena es muy de la casa: Wilson Gutiérrez, el DT que le dio a Santa Fe su primer título de Liga en casi 37 años, en el torneo 2012-I. Al año siguiente, el bogotano, de 47 años, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores. Dejó el cargo a mediados de 2014 y luego dirigió a Deportivo Pasto, en el segundo semestre de ese año; a Oriente Petrolero, de Bolivia, entre 2016 y 2017, y a Carabobo, de Venezuela, el año pasado.



El otro candidato también fue campeón de Liga en 2012, pero en la acera de enfrente: Hernán Torres, el DT que le dio a Millonarios la estrella 14 y que devolvió al América a la A en 2016. Sin embargo, Torres acaba de arreglar con Alajuelense, de Costa Rica.



“Él dio su palabra y se va a quedar trabajando con un proyecto muy interesante que tiene desde el punto de vista deportivo. Contamos con todo el apoyo del profe y del cuerpo técnico también, que todos unísonos han mencionado su interés de quedarse en Costa Rica”, le dijo Aquiles Certad, uno de los representantes de Torres, al diario La Nación de Costa Rica”. “El profesor está muy comprometido con el proyecto, porque cuando estuvimos conversando con él para que viniera a Alajuelense, ya él tenía varias ofertas. No sé específicamente cuáles, y no eran solo en Colombia”, agregó.



