Méndez se va con la convicción de levantar a Santa Fe

Santa Fe ganaba bien en El Campín con gol de Ronaldo Dinolis contra un América que tampoco lograba levantar cabeza, hasta que se encontró con una genialidad de Déinner Quiñones y empató 1-1 en el tiempo de adición.



Estas fueron algunas de las declaraciones del DT de Santa Fe, Grigori Méndez, al termino del partido.



Lo invitamos a leer: (Vuelta a España 2021: las conclusiones de la segunda semana)

Balance del partido. "Lo divido en dos partes. Cuantitativa y cualitativa. En los números, necesitamos sumar de a tres. Solo logramos uno. Me quedo con la parte cualitativa. La actitud de los jugadores, estamos recuperando algunos de ellos, se ven motivados. En este momento hubo cambios y no se noto la diferencia con los que venían jugando. Tenemos el concepto de equipo, hay que seguir adelante y tener la convicción".



Funcionamiento. "En los momentos críticos que puede tener un equipo, valoro mucho la tranquilidad de los jugadores. Los partidos tienen diferentes momentos y hubo momentos en que Amèrica tuvo el balón, tienen gran calidad técnica. Los jugadores mantuvieron la calma. Fuimos ofensivos. De una u otra manera aprovechando espacios. Hay que seguir adelante. La idea es mantener el cero y lo logramos casi que los 94 minutos".



Tal vez pueda interesarle: (Vuelta a España: ¿por qué no hay ataques, es aburrida y monótona?)



Juego Colectivo. "Una de las ideas que tenemos todos es tenencia del balón. No es que nos replegaramos, fue virtud del rival. Tienen mucho juego posiciones y por ahí someten. Nos acomodamos, cerramos espacios y debimos aprovechar las oportunidades".



¿Conforme? "Siempre nos vamos a sentir inconformes si no ganamos. De pronto en algunos partidos el funcionamiento será mejor que otros. Definitivamente me quedo con la actitud de los jugadores, la valentía. Hay que seguir defendiendo el proyecto de lo que quieren los jugadores: revertir la situación".



Su primera semana de trabajo. "Cuando uno llega así de un momento a otro, quiere que los jugadores se sientan cómodos. El más cómodo de todos he sido yo. Han sido generosos y receptivos. De todas formas, ellos vienen haciendo buen trabajo, esto es de todos. Está la ilusión y la convicción".



DEPORTES