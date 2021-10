Grigori Méndez: 'Es una derrota dolorosa, pero no definitiva'

Santa Fe quedó golpeado tras perder el clásico contra Millonarios, porque está urgido de puntos para clasificar. El técnico Grigori Méndez quiere pasar la página para reponerse de esta derrota rápidamente.



En la rueda de prensa posterior el juego, el DT reconoció las falencias de su equipo, las virtudes del rival, y consideró que aún pueden dar pelea en la Liga.

Santa Fe pasa página

Análisis del partido: "Millonarios salio a disputar desde el primer tiempo, se impusieron en el medio campo, fueron efectivos. reaccionamos. Tenemos que trabajar para que nos nos impongan desde el primer minuto. Ser reactivos".



Pasar página: "Derrota dolorosa pero no definitiva. Esto es partido a partido, viene la final el miércoles y luego a preparar el partido del fin de semana, y seguimos luchando, vamos a ir hasta el final, estamos convencidos y con la moral en alto. Hay derrota que unen al equipo. Seguimos buscando el objetivo de clasificar".



El rival: "Millonarios tiene gran fortaleza por la derecha, aprovecharon, es virtud, y nosotros no encontramos la solución para contrarrestarlos ni desarrollar nuestro fútbol, no pudimos tener tranquilidad. Nos faltó competir mejor en los primeros minutos".

Santa Fe piensa en la Superliga

Lo que faltó: "Estábamos adquiriendo solidez defensiva, buscábamos alternativa para crear volumen ofensivo, hoy nos faltó tranquilidad, fue más por empuje. No nos podemos confiar, nos anotaron dos goles y nos duele".



Final Superliga: "En un partido como la final hay dos ideas de juego y América va a querer imponerse, tenemos que observar y mejorar, que no se impongan en su idea".



Afición: "El mensaje es que el impulso anímico y el acompañamiento han sido importantes, han creído en la idea y el esfuerzo, todo lo que nos vamos a jugar son finales, hoy quedamos dolidos, pero mañana a preparar esa final y darle la satisfacción a la hinchada".





