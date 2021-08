Grigori Méndez: 'Antes que presión, tengo confianza y convicción'

Grigori Méndez habla como lo que es, un santafereño más. Cada palabra suya está impregnada de ese sentimiento. Fue jugador del club (1994-2000), ha trabajado allí como entrenador en las divisiones menores. Lleva el rojo y blanco en la piel. Sin embargo, sabe que este reto de ser el entrenador del equipo principal de Santa Fe es un enorme desafío. Lo quiere afrontar de la mejor manera. Quiere ayudar para que el equipo tenga una nueva resurrección.



La designación lo tomó por sorpresa. El domingo pasado hacía sus labor de todos los días, mirando jugadores de las divisiones menores, cuando recibió la llamada del presidente Eduardo Méndez. No se lo esperaba, no lo veía venir, no porque no se sintiera preparado sino porque pensaba que la situación del equipo iba a mejorar. Contestó la llamada, recibió la indicación y al siguiente día ya estaba al frente del equipo, en el rol que tanto había soñado, como entrenador principal.



Una semana después, su equipo enfrenta al América (6:05 p. m. TV de Win +), un partido especial para este entrenador de 48 años que solo quiere ver a Santa Fe en lo más alto. Tiene mucho trabajo por delante, pero está lleno de motivación. De todo eso habló con EL TIEMPO.



¿Cómo asume esta responsabilidad de ser elegido DT de Santa Fe en un momento de dificultad?

Se divide en dos, en lo profesional y en lo emocional: en lo profesional está el reto de venir a aportar como entrenador, me he preparado y es una oportunidad que he esperado, pero prima lo emocional, es mi equipo, vengo desde divisiones menores, hay una crisis y quiero dar lo mejor de mí para salir de ella.



¿Qué retos y expectativas tiene en Santa Fe?

Retos y expectativas son compartidas. Este es un grupo con grandes capacidades y vengo a hacer un aporte en equipo, porque esto es de todos y eso me da tranquilidad.



¿Siente que va a tener mucha presión?

Hay presión, pero cuando uno mira a su alrededor siente un apoyo, porque hay buenos jugadores, capacidades, un grupo de trabajo bueno, un asistente y compañero (Francisco Delgado) que jugó conmigo; está Léider (Preciado, entrenador de delanteros), Juan Carlos Quintero (preparador de arqueros), Mauricio Rodríguez (preparador físico), conozco a los ayudantes, conozco hasta al que arregla la cancha. Antes que presión tengo confianza y convicción.



¿Cómo ha sido su trayectoria para llegar a este cargo?

Me retiré como futbolista en el 2004, me fui a Estados Unidos, allí entrené niñas pequeñas por unos años; en Colombia me vinculé a Academia Compensar. Comencé con la categoría sub 13, fui subiendo categorías, logré el título en la sub 17; fui asistente de Arturo Reyes en la B y de Bernardo Redín. Vengo a Santa Fe y dirigí desde sub 20 hasta sub 14, y fui invitado a la Selección Colombia juvenil de Arturo Reyes como asistente, por 3 año; tuve un paso con el equipo profesional de Santa Fe con Gerardo (Bedoya), que fue un poco compartido por mi rol en la Selección. Los últimos 2 años fui coordinador de menores con la tarea de estructurar la categoría.

Grigori Méndez, el nuevo DT cardenal.



Menciona a Gerardo Bedoya… ¿no teme que le pueda pasar lo mismo?

En la vida todo son apuestas, puede que sea similar pero nunca igual, uno toma retos con optimismo y me da confianza que el grupo está unido. Y soy de la casa, mi sueño es estar acá desde el rol que sea y ahora soy técnico, tengo la convicción y el optimismo.



¿El grupo está unido?

Sí, el grupo está unido, como jugador viví experiencias de malos resultados y pasaba que se perdía confianza, a veces los rivales están en mejor momento, se pierden partidos por rivales más fuertes, pero hay diferencia si hay unión o si no la hay, y este equipo no está desunido, es un gran grupo. Juegan 11 y todos quieren estar ahí. Yo encontré gran respeto hacia mí, y a mi mensaje para ellos, que es de sacar adelante esto, revertir la situación.



¿Cómo concretar ese mensaje?

Todos tenemos que tener una gran versión de nosotros, ellos deben jugar y sentirse cómodos y felices, eso les quiero inculcar, que antes de salir a jugar estén cómodos, que disfruten, nos falta convicción de que el grupo merece algo más, ¡mucho más!

Su estreno en la Liga es contra el América de Juan Carlos Osorio, ¿qué opina?

Con América son clásicos, uno los viene jugando desde inferiores, se vive con la misma pasión y la esencia del juego es de máxima atención e intensidad. Las oportunidades llegan y me llegó de la mejor manera… Es un gran reto, tengo gran admiración por él (Osorio), es muy estudioso, una persona diferente que se atreve a innovar, es muy disciplinado, es un reto, pero repito, mi fortaleza no es individual, es de todos… El mensaje que se manda con ese equipo que pusimos contra Bucaramanga es que debe jugar el mejor equipo y la responsabilidad es en cada partido, es lo que más importa.

¿Qué receptividad siente que hubo en la afición con su designación?

Como jugador tuve buena relación con la afición. En estos momentos debido a lo que es el fútbol sin público, como el jueves, se siente diferente no poder ver ese sentimiento que es Santa Fe, todavía no he podido percibir esa conectividad con el hincha, pero lo importante es que demos lo mejor y estemos en una mejor posición… El mensaje es que lo sacamos adelante partido a partido entre todos, lo dijo el presidente, vamos día a día, así vamos superando esto. Al final no son jerarquías sino la institución y el equipo lo que está por encima.

A propósito del presidente Méndez, generó polémica su frase cuando dijo que tenía listas 300 hojas de vida por si las cosas no salían… ¿Cómo le cayeron esas palabras?

Es una Frase que demuestra que su interés es hacer lo mejor para la institución, y para eso considera que lo mejor en este momento es que esté yo y eso me pone feliz. La idea es que salgamos adelante y si después llega otro entrenador, mañana, pues bienvenido. Lo importante es el bien general.



Ya hablando de fútbol, ¿qué detectó como fallas y cómo solucionarlas?

Encuentro es virtudes y al final pienso que el punto de quiebre puede ser lo emocional, la presión y ansiedad, eso veo, y veo grandes cosas que dejó el cuerpo técnico anterior, es un grupo propositivo, se junta para sacar adelante esto.



Al Santa Fe de Rivera se le criticó la falta de gol en su última etapa, ¿cómo va a potenciar eso?

El tema del gol es algo que todos los técnicos quieren descubrir, no es fácil, hay tareas que hay que hacer y ya hicimos una como que hay que tener el arco en cero (contra Bucaramanga en la Copa Colombia), es un tema global, para encontrar el gol también hay que tener una buena defensa.

Santa Fe vs. Bucaramanga.

Eso indica que su idea es la fortaleza defensiva…

Quiero que Santa Fe tenga comportamientos defensivos, que Leandro Castellanos participe menos, evitar que nos creen acciones de gol.



En el partido contra Bucaramanga se vio que el equipo quería ser agresivo en la marca e intentar tener posesión de balón. ¿Esa es la idea?

Los he visto cómodos con el balón y para eso lo primero es recuperarlo, y es algo que intentamos hacer, es muy poco tiempo para cambiar algo, pero vemos actitud en ellos y quedan las cosas buenas que hizo el técnico anterior. La convicción es que los resultados irán consolidando y potenciando el juego y las variantes tácticas, queremos tener gol y ser agresivos en la marca.



¿Qué objetivos se traza en Santa Fe? Seguramente pelear cosas importantes…

Soy constructor a mediano plazo, mi futuro está en el próximo partido, meta a meta, a corto plazo, ya miraremos, al final es levantar el autoestima, la convicción, quitar la ansiedad y salir de este lugar incómodo en el que estamos en la tabla.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

