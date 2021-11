La resignación de Grigori Méndez tras la casi fija eliminación de Santa Fe

Durante tres jornadas seguidas, los resultados de los rivales le dieron a Santa Fe la posibilidad de terminar la fecha metido entre los ocho primeros. Los rojos, sin embargo, no hicieron la tarea. Y este lunes, tras perder 2-1 contra Once Caldas, sentenciaron prácticamente su eliminación.

Santa Fe aún tiene una lejana opción matemática para avanzar, pero ahora no solo necesita su resultado, sino que los demás equipos lo ayuden, lo cual ya parece un imposible.



El balance de Grigori Méndez, técnico de Santa Fe

El técnico cardenal, Grigori Méndez, lamentó lo sucedido este lunes en Manizales. "Este era un partido de vida o muerte que teníamos que ganar sí o sí y eso generó una presión extra para nosotros y no tuvimos esa claridad cuando tuvimos aproximaciones", señaló el técnico.



Méndez destacó también el trabajo del Once Caldas. “Nuestra intención eran los tres puntos, para eso nos preparamos, pero Once Caldas nos hizo un gol de pelota quieta y eso hizo que nos esforzáramos más. En el segundo tiempo intentamos ser profundos, jugando con extremos, pero el mérito también lo tiene el rival que jugó bien e hizo los goles en los momentos precisos”.



El DT sabe que la posibilidad de clasificar es casi imposible y se vio resignado en la rueda de prensa. “Es una sensación bastante compleja, porque la ilusión siempre ha estado. En este momento estamos muy dolidos”, concluyó.



