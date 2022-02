La escasez de goles de tiro libre es un problema que afecta gravemente a la Selección Colombia de mayores. Solamente ha marcado tres en los últimos diez años: James Rodríguez a Chile, en Santiago, en 2012, en la eliminatoria; Juan Fernando Quintero, a Japón, en el Mundial de Rusia 2018, y Juan Guillermo Cuadrado, a Perú, en la Copa América que se jugó el año pasado en Brasil. Muy poco.

Ese problema se ha hecho extensivo al campeonato local, donde el porcentaje de goles de falta directa ha caído estrepitosamente en los últimos torneos. En el primer semestre de 2017 se tuvo la marca más alta de los últimos 10 torneos: 22 de los 468 goles que se marcaron en esa Liga llegaron por la vía del tiro libre. Nunca se volvió a alcanzar ese dato.



El dato que preocupa sobre los tiros libres en la Liga



Lo de este semestre es muy pobre: en casi ocho fechas completas, solamente se ha conseguido un tanto de tiro libre. Lo hizo Leonardo Saldaña, de Alianza Petrolera, en la quinta jornada, en el partido contra Jaguares.

De los cinco máximos anotadores en esta especialidad en los últimos cinco años, tres ya no juegan en el país: John Freddy Pérez, que este semestre se fue de Alianza Petrolera con rumbo al Royal Pari, de Bolivia; Juan Fernando Quintero, que en su corto paso por el Medellín alcanzó a marcar cinco tantos, antes de ir a River, y Kelvin Osorio, ahora jugador del Cuiabá de Brasil.

El mejor especialista de la Liga es un arquero

El récord de goles de tiro libre en los últimos diez torneos lo tiene el portero uruguayo Sebastián Viera, del Junior de Barranquilla. Lleva siete, pero van 20 partidos sin que pueda celebrar. Viera se volvió especialista en esa modalidad, a punta de trabajo.



“Comencé en 2016: ese año no metíamos muchos goles de tiro libre. El primero fue contra Millonarios; ahí me tomé mucha confianza, lo empecé a trabajar mucho desde antes: Diego Rojas era el entrenador de arqueros, a veces llevaba otro portero, a veces solo con la barrera. Hice el primero y de ahí en más seguí pateando”, le dijo Viera a EL TIEMPO el año pasado.



“Hay que entrenarlo mucho para tomar confianza, automatizar el golpe. Sin entrenamiento no me sentiría con confianza para ir a un partido y cobrar un tiro libre”, agregó.



Juan Camilo Angulo, el segundo en la lista actual de cobradores, no marca hace más de dos años. Se destacó mucho en ese aspecto en su paso por América, pero desde su último gol, contra Cúcuta, el 22 de septiembre de 2019, han pasado 64 partidos.



La puntería se ha perdido en la Liga y muchos equipos prefieren, primero, evitar las faltas en el borde del área, y segundo, apostarle a una segunda jugada. Que los goles de tiro libre no sean especie en vías de extinción.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc