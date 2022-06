Giovanni Moreno no tuvo un regreso fácil al fútbol colombiano. Tras 10 años en el Shanghai Shenhua, de China, Gio volvió a Atlético Nacional, para cumplir el sueño de ganar una estrella en el fútbol colombiano, que no pudo lograr en su primera etapa en el club.

A Moreno, de 36 años, le costó meterse de nuevo en la Liga, en la que las exigencias físicas y la velocidad con que se juega son muy diferentes a las de 2010, cuando salió de Nacional con rumbo a Racing.



(Lea también: Henry Viáfara: reveladora foto del estado actual del ex-Selección Colombia)



Cuando ya Moreno parecía meterse en la órbita de Nacional, se lesionó en la primera fecha del cuadrangular semifinal, cuando acababa de marcarle gol al Junior en Barranquilla.



Luego, cuando ya estaba listo para reaparecer, tuvo gestos provocadores desde un palco del estadio El Campín hacia los hinchas de Millonarios y el Comité Disciplinario del campeonato lo castigó con dos fechas de suspensión.

La habilitación que pudo traerle problemas a Nacional



Gio volvió en el partido de ida de la final y por esa razón, Tolima demandó el partido: el mismo Comité lo habilitó para jugar y Tolima consideró que no había cumplido con la primera fecha de suspensión. El reclamo fue desestimado.



Moreno quería salir campeón, pero había anunciado su retiro al final de este campeonato. Y terminó siendo clave: entró en el segundo tiempo y cobró un tiro libre que le quemó las manos al arquero del Tolima, William Cuesta. De ese tiro de esquina salió el gol del título, anotado por Jarlan Barrera.

¿Se va Gio Moreno? El jugador habló de su futuro



Yerson Candelo, el héroe del partido de ida con un gol de larga distancia para poner en ventaja a Nacional, reveló que Gio hizo una promesa si el equipo obtenía la estrella 17: si ganaban, aplazaba el final de su carrera futbolística.



"Ya está. Ganamos el título. Esperamos que Gio cumpla y se quede con nosotros", declaró Candelo al final del partido, en declaraciones a Win Sports.



Moreno, en la rueda de prensa, reveló lo difícil que fue el semestre para él. "Les había dicho a los muchachos que quería descansar. Me amenazaron y querían que me fuera, y sin embargo, me quedé, quería seguir luchando, Ahora que me quiero ir, es una sensación extraña, la confianza que me dio el profe", dijo Moreno.



(En otras noticias: Piqué y Shakira: el odioso apodo a la cantante, en el círculo del jugador)



Gio condicionó su continuidad a la ratificación de Hernán Darío Herrera como técnico. Quería irme hace mucho rato. El profe armó una familia, un gran grupo. Me sentí querido y acompañado, entonces con la ayuda de ellos, pude seguir y salir campeón con ese equipo, lo sufrí en su momento, no se daban los resultados. Ahora, con ese respaldo, el presidente es el varón, lo tiene que renovar a él y me tiene que renovar a mí. Si el profe sigue, voy a continuar".



DEPORTES