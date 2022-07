En medio de los festejos por la obtención de la estrella 17, la rueda de prensa de Atlético Nacional posterior al partido contra Deportes Tolima fue una de las más recordadas en los últimos tiempos en el fútbol colombiano.

La continuidad del técnico Hernán Darío Herrera no estaba asegurada y Giovanni Moreno, que había anunciado que se iba del fútbol, prometió seguir si ganaban el título. Por eso, soltó una frase que aún está en la memoria de los hinchas.



Las polémicas declaraciones de Giovanni Moreno



“Ahora el presidente se embaló, tendrá que renovar al profe y a mí", dijo Moreno, que además destacó que Herrera era el técnico más barato de la Liga.



“Es el entrenador campeón y es el que menos gana del fútbol profesional, de todos, estoy seguro. Nosotros sabemos eso. Esto se lo ganó a pulso y esperemos que continúe con nosotros y le reconozcan eso, porque ¿cuántos técnicos pasan por acá ganando fortunas? Y él, que estuvo ahí, que la sufrió y la vivió desde abajo, no gana tanto”, agregó el jugador.

Giovanni Moreno y Hernán Darío Herrera, en la rueda de prensa tras ganar la estrella 17.. Foto: YouTube: Dimayor



Las declaraciones no habrían caído bien entre los directivos de Nacional, club que, hasta el momento, no ha anunciado refuerzos para el segundo semestre. La idea de ellos sería no renovarle el contrato a Moreno.



Hasta ahora, Nacional no ha hecho ningún anuncio oficial sobre la situación de Giovanni Moreno.



La versión se regó en las cuentas de varios periodistas y eso generó la indignación de la hinchada de Nacional, que está entendiendo la versión como una actitud revanchista de los directivos del club.

La fuerte reacción de los hinchas por la posible salida de Gio Moreno

“Después del título lleno de unión y alegría, rechazamos la torpeza dirigencial de la junta directiva que decidió no renovarle el contrato a Gio Moreno por sus declaraciones en la rueda de prensa después de salir campeones acerca de las condiciones laborales del Arriero”, escribió la cuenta oficial de la barra Los del Sur.



“Es increíble privilegiar la defensa a las “formas” o a la supuesta imprudencia de ambos en una rueda de prensa emocionada y no a lo que nos dieron en la cancha. Esto es el equipo más grande del país, no Postobón o Bancolombia donde opinar sea visto como delito institucional”, agregó la barra.



“Respaldamos a quienes decidan reclamarle a @nacionaloficial la devolución de la plata de su abono, a la decisión rebelde pero justa que puedan tomar el cuerpo técnico y los jugadores para respaldar a su compañero y que los señores Antonio José Ardila, Carolina Ardila y Miguel Escobar (responsables directos de esta decisión) comprendan de una buena vez que esto es el equipo de fútbol más grande del país y no una más de sus empresas”, concluyó.



Los del Sur anunciaron protestas para el domingo, cuando Nacional estrene el título contra Cortuluá, en el estadio Atanasio Girardot.



"El domingo nos verán con cánticos y nuestros trapos a la defensa de Gio Moreno, el Arriero y en contra de esta medida", dijo Felipe Muñoz, líder de Los del Sur, a Múnera Eastman Radio. "A Nacional le hace mucho daño ser campeón. La alta dirigencia de Nacional no disfruta ser campeón de nada. Después de cada título viene un montón de tragedias que uno no entiende", agregó.



DEPORTES