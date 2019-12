¡Renuncia irrevocable! Medellín perdió a su máxima figura

Deportivo Independiente Medellín anunció este viernes la salida de Germán Cano. El argentino entregó el pasado 26 de noviembre una carta de no renovación del contrato.

Dicha carta, el jugador expresó una decisión irrevocable de no continuar con el equipo. "Ofertas de la MLS y Brasil, hicieron que fuera imposible competir. Agradecemos al jugador por sus años con el equipo, es un referente a nivel mundial, pero como institución sabemos hasta dónde llegar y nuestra oferta no llena sus expectativas", remarcó Juan Bernardo Valencia, gerente deportivo del equipo.



Mediante un comunicado, Medellín expresó que "su desempeño deportivo excepcional lo acercó a importantes propuestas económicas de varios clubes a nivel nacional e internacional, con valores que la institución no está en capacidad de igualar. El jugador analizará las ofertas de cara a su bienestar y al de su familia".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín