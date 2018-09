'Ese grupo de Santa Fe tiene un monumento en mi corazón': Pelusso

La historia cuenta que un día llegó Gerardo Pelusso a Santa Fe. Que armó un equipo recio, duro en defensa. Que lo acopló a su estilo charrúa y que así fueron campeones de la Copa Suramericana 2015. Ese día el técnico y la hinchada sellaron un vínculo eterno. Pero la historia también dice que el vínculo no quedó por escrito. Ahora hay quienes recuerdan al DT con agradecimiento y otros no tanto. Alguna vez se iban a reencontrar en El Campín. Y el día llegó.

Ahora como técnico del Cali, Pelusso regresa a Bogotá para refrescar esos recuerdos que lo ataron a El Campín: un título internacional histórico para los cardenales y un desencuentro con el jugador Omar Pérez, que generó la antipatía de algunos hinchas, y derivó en la salida del entrenador. Este sábado se escribirá un nuevo capítulo de esta historia de amores y odios, cuando se enfrenten Santa Fe y Cali, y ambos con la necesidad de ganar. En el fútbol los reencuentros no tienen treguas. Aunque hay sentimientos.

Santa Fe jugará la Recopa por haber sido campeón de la Copa Suramericana en 2015. Foto: EFE

Ese grupo de Santa Fe tiene un monumento en mi corazón para toda la vida y ellos lo saben bien FACEBOOK

TWITTER

“Cada que nos vemos con esos jugadores, nos abrazamos. Y a la distancia siempre estamos pendientes todos de todos. Ellos de mi vida, no solo de mi carrera. En el año en que estuve sin trabajar estuve en contacto con ellos. Ese grupo de Santa Fe tiene un monumento en mi corazón para toda la vida y ellos lo saben bien”, dijo a EL TIEMPO Pelusso.



Se verá con diez de sus viejos dirigidos –casi un equipo entero– con los que festejaron aquella noche del 9 de diciembre de 2015, cuando Santa Fe superó por penaltis al Huracán argentino. Seguramente habrá apretón de manos con Zapata y con Gordillo; quizá habrá un abrazo con Morelo y con Roa; tal vez haya un cruce de palabras con Seijas y con Perlaza, o un simple saludo con Urrego y Salazar; es probable, además, que Pelusso pregunte por los lesionados Balanta o Castellanos... todos ellos fueron sus jugadores. Pero cuando empiece el partido, habrá distancias.

Cada vez que me necesitan saben que estoy ahí, porque ellos han estado siempre. Así que eso no se toca. El cariño y el afecto por esos jugadores es para toda la vida FACEBOOK

TWITTER

“De lo único que me preocupo es de los que están mal, de los lesionados, como Leandro Castellanos, o Pacho Meza, que está en, México, o con Yerry Mina cuando estaba en Palmeiras. Cada vez que me necesitan saben que estoy ahí, porque ellos han estado siempre. Así que eso no se toca. El cariño y el afecto por esos jugadores es para toda la vida”, agregó Pelusso.



Cuando el uruguayo se fue, Santa Fe siguió ganando: la Suruga Bank y el finalización del 2016. El técnico, mientras tanto, tuvo una experiencia por Catar y regresó este año para dirigir al Cali, donde busca la estrella que no ganó en Santa Fe.



“Si lo veo con sensibilidad, me emociono, porque El Campín fue una cosa fantástica en mi vida, y Santa Fe también. Si lo miro por amistad y cariño me hablando y no me puedo ablandar. Me debo al Cali y doy todo para que gane”, dijo Pelusso antes de viajar a Bogotá.



A ambos equipos los separan dos puntos. Los cardenales están, por ahora, adentro; los azucareros, por ahora, afuera. No les sirve empatar. Así que en el reencuentro entre Pelusso y Santa Fe solo puede haber un festejo. Aunque al final, la amistad sigue.

Alineaciones proables:

Santa Fe: Róbinson Zapata, Víctor Giraldo, Yeison Gordillo, Héctor Urrego, Edwin Herrera; Hernán Burbano, Sebastián Salazar, Baldomero Perlaza, Facundo Guichón; Carmelo Valencia y Wilson Morelo.

​D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Deportivo Cali: Camilo Vargas, Juan Camilo Angulo, Juan Sebastián Quintero, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade; Andrés Pérez, Kevin Balanta (Cristian Rivera), Macnelly Torres, Nicolás Benedetti, John Édison Mosquera; y José Sand.

D.T.: Gerardo Pelusso.







Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET