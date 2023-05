Santa Fe reacciono, logró una gran victoria en casa contra el Huila 5-0 para meterse de nuevo entre los ocho. Le queda un partido contra Once Caldas para quedarse y jugar las finales.



El técnico Gerardo Bedoya, encargado, se estrenó en el cargo con triunfo, tras la salida de Harold Rivera. Sin embargo, aseguró que su tarea, por ahora, ha sido emocional.

Palabras de Bedoya

Idea: "No me gusta el fútbol apresurado, estábamos verticalizando sin manejo. Me gusta sostener el balón y filtrar cuando haya que filtrar".

Santa Fe vs. Huila. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

La mano del DT: "No hice mucho, vi el proceso y me encantaba más allá de que los resultados no se le daban al profesor Harold Rivera. Me enfoqué en lo socio afectivo que los muchachos estuvieran tranquilos, más fue el tema emocional, fue un solo entreno, no se puede hacer mucho, no tengo varita mágica. Traté de que disfrutaran".



Once Caldas: "Parece que si no es sufriendo no nos gusta, vamos a sufrir, pero la idea es clasificarnos. Llevamos muy poquito, lo emocional es muy importante. El cambio no puede ser drástico, es complejo. ¿Prometer?, la entrega. Va a ser total. Vamos a tratar de que al rival le cueste.



El penalti: "Los grandes grupos parten de ser unidos y familia, ahí parte todo. Pudo cobrar Wilson o Rodallega y se lo dejaron a Enamorado, eso demuestra que es un grupo generoso.



Continuidad: "Esto fue de la noche a la mañana, acepté. No iba a rechazar la oportunidad de venir a mi casa, no pienso en seguir pero Dios lo pone a uno. Disfruto estos dos o tres partidos que en principio me manifestaron, vamos a ver qué viene".



Charla técnica: "Saber cómo estaban, les pregunté si tenían la misma expectativa, si valía la pena lucha por clasificar y fue muy buena la respuesta":







