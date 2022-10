Este domingo, en la primera mitad del partido entre Jaguares de Córdoba y Santa Fe, en Montería, la mayor atención se la llevo un insólito hecho que protagonizó el defensor cardenal Geisson Perea.

Conforme se vio en la transmisión televisiva, sobre el minuto 3 del partido, el jugador decidió bajarse deliberadamente la pantaloneta.



Para su sorpresa, la cámara principal lo estaba captando en ese instante.



El jugador argumentó este martes, en charla con 'Caracol', que buscaba acomodarse la licra y que no está pendiente de las cámaras mientras está en cancha.



Sin embargo, el hecho ya es tendencia en el mundo. Portales deportivos y generales replican el hecho con titulares de impacto.



"Bizarro", "Increíble" y "quería distraer a sus rivales", algunos de los comentarios de la prensa internacional.



(Puede leer: Hincha que celebró gol mostrando sus senos aparece con nuevo video: 'Me vetaron').

'Se baja el calzoncillo y...'

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Captura de pantalla

"Se baja el calzoncillo y le muestra todo al adversario: el increíble gesto en plena transmisión de televisión", se lee en el titular del italiano 'Corriere dello Sport'.



"Futbolista se baja la pantaloneta y expone su virilidad mientras se alinea en la barrera antes de un tiro libre y deja a los fanáticos anonadados", replicó la versión digital del diario británico 'The Sun'.



"Jugador causa revuelo al bajarse la pantaloneta y mostrar sus partes íntimas en pleno juego", fue el titular de'Monet', de 'O Globo', en Brasil.



"Quería distraer a sus rivales", apunta el británico 'The Mirror'.



"Geisson Perea es el 'estandarte' de Santa Fe en el mundo, nos conocen en idiomas que no sabía que existían", comentó el hincha identificado como @Maradoo en Twitter, reseñando los titulares de la prensa internacional.

Geisson Perea es el “estandarte” de Santa Fe en el mundo, nos conocen en idiomas que no sabía que existían pic.twitter.com/5xqhMm9awd — Diego #OP10 (@Maradoo) October 18, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES