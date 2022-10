Estete domingo, en la primera mitad del partido entre Jaguares de Córdoba y Santa Fe, en Montería, la mayor atención se la llevó un insólito hecho que protagonizó el defensor cardenal Geisson Perea.

El jugador, cuabndo se acercó al árbitro, se bajó la pantaloneta y mostró sus parte síntomas, sin percatarse de que la cámara de TV lo captaba.



Luego de guardar silencio unos días, Perea decidió hablar y dar su versión de lo sucedido. Contó que está muy afectado, él y su familia.

La versión de perea



"Realmente me tiene triste, la verdad no iba a opinar acerca de la situación, pero ver la tristeza y la preocupación de mi padre, ver ese reflejo en mi madre, la preocupación en mis hermanos, hizo que alzara mi voz. Y mi esposa y mi hija... Voy a hablar siendo persona, lo que sucedió, me salgo del contexto de jugador. Somos personas. Tenemos la dicha de ser futbolistas y a Dios gracias por eso, pero somos personas, lo que sucedió: estaba arreglándome la licra, tuve ese espacio, porque cuando entró a la cancha es a jugar, no pensando en una cámara que me pueda ver, son sinónimo de emociones que se mueven, incontinentemente me acomodé, nunca quise mostrar mis partes íntimas. Hablo del señor que dice que soy irrespetuoso", dijo en el programa Vbar de Caracol Radio.



"Mi hija y mi esposa están afectadas con eso, esta es la sociedad que hemos creado en las redes, creerle a una persona mala, que hace lo que hizo para manchar la integridad de la persona".



"Mi hija tiene 4 años y esto le dejamos. Hablan que sanción, que soy irrespetuoso. Yo digo, si tienen argumentos, muéstrenlos. Me siento afectado, nunca voy a opinar si me critican desde lo deportivo, pero no que critiquen a la persona, mis valores".



"Yo no juego para la cámara. Cuando veo la foto...".



