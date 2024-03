Gamero es enfático y confía revertir crisis de Millonarios: 'Hay que tener paciencia'

No es un buen momento que el que vive Millonarios en la Liga colombiana, su situación es preocupante tras las cinco derrotas consecutivas que ha sufrido contra rivales que explotaron las falencias defensivas del equipo bogotano.

Millonarios no sabe lo que es ganar desde su victoria contra Nacional en la fecha 6 de la Liga Betplay, desde entonces perdió 0-1- contra Águilas Doradas, 1-0 contra Patriotas, 0-2 contra Once Caldas, 1-2 contra La Equidad y 2-1 contra Jaguares de Córdoba, resultados que lo tienen en la casilla 15 de la tabla con solo 11 puntos.

Tras perder contra La Equidad en Bogotá, Millonarios visita a Jaguares. Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO Compartir

El club se encuentra en cuidados intensivos a nivel futbolístico y de resultados; sin embargo, los hinchas siguen dándole una cuota de confianza a la mente del proyecto, el técnico Alberto Gamero.

Precisamente, el DT samario habló este martes sobre la crisis que vive Millonarios y explicó en su diálogo en el programa F360 de Espn Colombia que "en la vida pasan cosas que uno a veces tiene que aceptar y lo que es, es buscar la fórmula que no siga pasando. Esos son momentos que pasan los equipos y mucho más los equipos grandes, son momentos en los que hay que tener paciencia, sabiduría y buscarle la comba al palo”.

Gamero afirmó que se deben buscar soluciones a la situación y no hay que buscar excusas: “Nosotros no vamos a buscar responsables, hay que buscar es soluciones. Venir hoy a decir, es que tengo lesionados y de pronto el bajo nivel de los jugadores. Hoy nosotros tuvimos una conversación muy larga y, como le dije a ellos, nosotros no vamos a buscar culpables, vamos a buscar es soluciones”, señaló.

Millonarios perdió 2-1 con Jaguares en la Liga. Foto:@MillosFCOficial Compartir

Las posibilidades están, los puntos están, lo que hay es que mejorar el rendimiento del equipo

Al hablar de las lesiones explicó: “Estando los jugadores en un nivel bajo, estando con lesionados, pero hay que buscar soluciones, esto es Millonarios. Vamos a mirar esta semana quién de los lesionados nos pueden rehabilitar y qué jugadores vamos a tener disponibles. Ese ha sido un tema de este primer semestre donde hemos tenido inconvenientes, para nadie es un secreto”.

Y agregó que en este momento es la Liga y no la Copa Libertadores, torneo que iniciará el próximo mes: “Hoy estamos todavía en la Liga, la Liga nos tiene que dar a nosotros esa regularidad para llegar a la Copa (Libertadores). Todavía faltan ocho partidos de esta Liga. Para la Copa todavía faltan 20, 25 días. Es enfocarnos en estos partidos, las posibilidades están, los puntos están, lo que hay es que mejorar el rendimiento del equipo”.

Imágenes del juego entre Millonarios y La Equidad por la fecha 10 de la liga Bet Play en el estadio Nemesio Camacho El Campin, hoy 2 de marzo del 2024. Foto MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET @mauriciomorenofoto Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO Compartir

Sobre su continuidad dijo: “Yo tengo muy buena relación con los directivos, tengo muy buena relación con los jugadores y hay muy buena relación con parte de la hinchada, parte de la prensa, no son todos, yo me siento con mucha fuerza, con mucha motivación. Lo que sí queremos es salir de este momento, estos momentos solamente lo viven los grandes equipos, estos momentos en un equipo chico es normal, pero en un equipo grande, no”.

“El día a día de nosotros, es el día a día alegre. Este equipo motiva, yo tengo mucha fuerza, mucha motivación con este equipo. Es un equipo que motiva, que cada vez que yo llego a un entreno llegó con una gran motivación, con una gran alegría, es lo mismo que un matrimonio. Un matrimonio, si tú estás feliz con tu señora, nunca te vas a aburrir, hay felicidad”, señaló sobre su trabajo en Millonarios.

