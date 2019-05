Meluk le cuenta... (Récord visitante)

Las cifras, de entrada, impactan y sorprenden: de los 12 partidos disputados en los cuadrangulares semifinales de la Liga, 10 han tenido resultados a favor de los visitantes: 6 victorias y 4 empates, para un impresionante ¡83,33 por ciento! de resultados favorables para los forasteros con, ojo a este dato, el 61,11 por ciento de los puntos ganados. Estas cifras, simplemente, superan los promedios históricos nacionales e internacionales. No es normal. Así de claro.

Para que nos vayamos entendiendo: el periodista español Miquel Bernis publicó en el Diario Ara (Ahora) de Cataluña un estudio en el que tabuló y analizó los resultados de todos los partidos de las cinco grandes ligas europeas desde el 1970 hasta el 2016, cuya conclusión global fue que en esos casi 30 años, los equipos visitantes ganaron el 35,5 por ciento de los puntos. La diferencia de 25,61 por ciento es aterradora y se acerca mucho, por el contrario, al porcentaje de puntos obtenidos por los locales (64,5 por ciento de los puntos).



Cito a Bernis: “Globalmente, a finales de los 70, los equipos retenían casi un 70 por ciento de los puntos en casa, mientras en las últimas temporadas, este dato ha incluso bajado del 60 por ciento”.



¿Qué está pasando en las semifinales locales para que tengamos estas increíbles cifras de rendimiento de los visitantes? A bote pronto, las explicaciones rápidas y simples a este fenómeno ya no pasan por las tácticas y estrategias defensivas u ofensivas de los visitantes, pues ese es todo un tema de debate que va desde el Cali de este domingo en Medellín –que bailó a Nacional con ataque pleno– o el mismo Nacional que se encadenó debajo del palo en Barranquilla para sacar su empate 0 a 0.



Sin embargo, es muy probable que la interpretación pase por un factor que no tiene que ver ni con el conocimiento de la cancha, ni con el alto del pasto, ni con los aficionados, ni con los viajes, ni con la presión contra los árbitros ni... El nivel de las nóminas de los equipos es, a la larga, muy parejo, muy parecido entre unos y otros, con diferencias que no son abismales en la mayoría de los clasificados. Pasto-Millonarios (1-1) fue un partido mano a mano, entre iguales, como lo fue Millos-Unión (1-0), América-Millos (1-2) o Pasto-América (1-0). Igual fueron Tolima-Cali (1-1), Cali-Junior (1-2), Nacional-Tolima (1-2) o Junior-Tolima (1-1). Así, entre fuerzas parecidas, pues...



Como dijo Samuel Butler, irónico novelista inglés: “Aunque comparar es a menudo engañoso, es lo menos engañoso que tenemos”.

¿La irregularidad y el nivel que ya sabemos de la Liga provocan también este registro, quizás mundial, para los visitantes? Yo lo creo firmemente, pero ahí hay un tema para una tesis universitaria.



