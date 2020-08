Las ideas de Gabriel Sánchez, candidato a la presidencia de Dimayor

La asamblea de clubes del próximo jueves será determinante para el futuro de la Dimayor. Ese día se escogerá al nuevo presidente de la entidad, tras la salida de Jorge Enrique Vélez.

Uno de los candidatos que se presentó a la elección es Gabriel Sánchez, ya conocido en el mundo del deporte por su paso como presidente de la Federación Colombiana de Tenis.



Sánchez, en un comunicado, se presenta como una alternativa al candidato que, según él, ya cuenta con el apoyo de los clubes de mayor tradición.



“Es cierto que la mayoría de los presidentes de los clubes, denominados como grandes, han comprometido su voto, como también es cierto que presidentes de los clubes que están por fuera de ese grupo, se ven representados en mi propuesta”, aseguró Sánchez.



Sánchez asegura tener logros en entidades con dificultades. “nuestros problemas no se van a solucionar con espejismos económicos sino con realidades comprobables, en mi hoja de vida cuento cómo he rescatado instituciones, fracasadas económicamente para llevarlas a modelos de negocios sostenibles y exitosos y con posibilidad de crecimiento. (Organización Latinoamericana de Energía, Empresa de Energía de Bogotá y Federación Colombiana de Tenis)”.



“La honestidad y pulcritud es un valor natural, pero la administración y generación de recursos es una capacidad que he desarrollado en el transcurso de más de 30 años de trabajo”, agregó.



La postulación de Sánchez se une a la de Fernando Jaramillo, exdirectivo de la firma Bavaria, y a la de Julio César Villate, expresidente del Independiente Medellín, entre otras.



