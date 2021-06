Meluk le cuenta... (Colombia, impotente; Tolima se tragó a Millos)

Colombia tuvo otro partido entre sombras en la Copa América. Perdió con Perú 2-1. Nublada al ataque, creó poco y definió menos.

Esta vez no estuvo Faríñez, la excusa del 0-0 contra los suplentes de los suplentes de Venezuela. ¿Cuál será la justificación de hoy...? ¿Zapata de extremo izquierdo? Rueda hizo lo mismo que Lara cuando puso a Falcao allá mismo. ¡Plop!



Le puede interesar: (Colombia perdió y Perú cobró revancha)



Además, Pérez, Mina y Dávinson fueron el hueco por el que le entró agua al bote, y Tesillo se comió el rebote del primer gol de Perú.



Un detalle que no es para nada menor: el final de la era Pékerman fue de poco ataque. El equipo de Queiroz no atacaba ni mucho ni claro. Y Rueda va por la misma.



¿El problema es de técnicos? ¡Qué falta está haciendo Falcao y la que nos hará! ¿O será la falta que nos hacen y nos harán Falcao y... ? Ejem, ejem....

Facebook Twitter Linkedin

Acción del partido Colombia vs. Perú. Foto: Alberto Valdés. Efe



Tolima el campeón



Tolima se tragó a Millonarios, lo engulló y luego escupió sus huesos en El Campín.



¡Campeón, tricampeón merecido del fútbol colombiano!

Tolima lo hizo otra vez y como lo ha hecho siempre: de visitante, viniendo de atrás, remando contracorriente y sobreponiéndose a la adversidad. Ese es su sello. Esa es su manera de ganar, de ser; es su manera de nacer, vivir, morir, como lo canta el bunde de la raza, su himno, quizás el himno más lindo del país porque que se canta a tiple y a goles.



Le puede interesar: (Hernán Torres, el técnico que le devolvió la gloria al Tolima)



Decía que Tolima ya lo había hecho en el 2003, en el Pascual Guerrero caleño, sobre el Deportivo Cali, en desempate por penaltis, para levantar su primer campeonato. Decía que ya lo había hecho en el 2018, en el Atanasio Girardot paisa, cuando también desde los 12 pasos dejó derrotado a Nacional, el más grande de los grandes del fútbol criollo.



Y el domingo lo hizo en El Campín de Bogotá contra Millonarios, el equipo que va después de Nacional en la lista de los grandes de Colombia, que le iba ganando 1-0 cuando se acabó el primer tiempo, y al que doblegó porque se lo llevó por los cuernos con un torrente de fútbol tan fuerte como el caudal del Magdalena, al que también le canta el bunde tolimense.



¡A este matagigantes solo le falta descabezar en una final al Junior en Barranquilla para dar la vuelta olímpica en los templos más grandes del fútbol colombiano!

Facebook Twitter Linkedin

Deportes Tolima se quedó con el título de la Liga. Foto: Dimayor

El domingo, el equipo dirigido por Hernán Torres fue mucho más que Millonarios. Pero mucho más, incluso cuando perdía 0-1. También fue superior en el juego de ida, cuando Millonarios le empató de milagro 1-1 con un penalti detectado por el VAR.



Torres es un gran técnico que quizás no ha sido valorado en toda su dimensión en nuestro fútbol. Él le dio a Millonarios, en el 2012, su primer título tras 24 años de miserias. Él sacó del infierno de la B al América. Y él también tiene fama de severo y malgeniado. Lo que no admite dudas es que sus equipos son serios, hechos a su imagen y semejanza.



El tricampeonato tolimense tiene la firma imborrable de Juan Fernando Caicedo, ese tanque imparable que con sus bombazos destruyó a Millonarios en Ibagué y en Bogotá. Y no hizo más goles porque el portero Vargas de Millos le atajó cuatro remates acá y allá. Con su fuerza y su hambre de gol se devoró la estrella.



Mientras, Millonarios se consuela en ver un futuro esperanzador porque volvió a una final con un montón de jugadores salidos de sus divisiones menores guiados por varios generales de mil batallas. Y Tolima se lo tragó y luego escupió sus huesos.

¡Gran tricampeón!



Le puede interesar: (Tragedia azul: Tolima ganó y es el nuevo campeón de la Liga)



Meluk le cuenta…





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta