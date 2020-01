Meluk le cuenta… (El estilo Queiroz)

El principio es el mismo: defender en bloque, atacar en bloque. Más allá de dibujar un 4-3-3 o un 4-2-3-1 o cualquier otra combinación táctica de referencia, el sello de Carlos Queiroz se esparce en todas las selecciones colombianas, desde la mayores que dirige en propiedad hasta la sub-15, pasando, obviamente, por el equipo preolímpico que lucha para clasificar a Tokio.

No es casualidad: es una orden de la Federación de Fútbol. Queiroz presentó su ‘Plan decenal al 2030’ para el que, entre otras cosas, fue nombrado Mario Yepes, el reciente excapitán de la Selección. “Es una directriz. Queremos unificar criterios desde la parte metodológica, desde el perfil del jugador que queremos tener en la Selección nacional. El beneficio es la unidad de criterios. Los objetivos se van a conseguir mucho más fácil. El poder ser capaces de reconocer un estilo de juego y el modelo que queremos tener en todas las selecciones es una orden de la Federación”, dijo, en septiembre del año pasado, Héctor Cárdenas, el DT del equipo sub-17.



Y eso se ve ahora en la Selección sub-23, que dirige Arturo Reyes, asistente de Queiroz en la de mayores y titular del banco en la sub-20. El estilo de la Colombia sub-23 que le ganó a Ecuador en Armenia 4-0 es básicamente el mismo que el del equipo de mayores. El principio es igual: defender en bloque y atacar en bloque, veloces transiciones para atacar y defender, con contragolpes de dos pases cortos y uno largo; velocidad y amplitud en las bandas, y rapidez por dentro con desdoblamiento de los volantes. Como lo he dicho antes, jugar a tres velocidades: rápido, veloz y acelerado.



Claro: los equipos no son calcados ni fotocopiados, no se repiten en serie, entre otras cosas, por las características individuales de los jugadores. Vean: James, en la de mayores, y Benedetti, en la sub-23, juegan en la derecha del ataque, aparentemente en un lugar que no es el de ellos, siendo jugadores bien diferentes, pero a los que les queda su hábil pierna izquierda de frente al arco. Y así...



Que las selecciones jueguen más o menos a lo mismo no es una locura. Incluso, muchas veces se dijo en el pasado mediano y reciente que los DT de mayores deberían apoyar a los de menores y que todas las selecciones deberían jugar con un mismo sello.



“El direccionamiento del profe Carlos Queiroz ha sido ese, de tal manera que cuando los jugadores de la sub-15 y la sub-17 vayan evolucionando podamos tenerlos con más conocimiento en los siguientes procesos. Los jugadores van a tener mucho más conocimiento de lo que se hace en la categoría superior y nosotros vamos a tratar, poco a poco, de ir adoptando comportamientos que estamos viendo en la Selección mayor”, dijo Reyes el año pasado, cuando presentaron el proyecto.



El estilo Queiroz se riega en las menores. La idea no es para espantarse, ni mucho menos, pero su plan decenal dependerá de lo que haga en la Selección de mayores, que en dos meses empieza la eliminatoria.



No de Yepes, no de Reyes...



