Meluk le cuenta... (Fútbol de eufemismos)

Colombia es un país de eufemismos. A las realidades, a las situaciones evidentes y concretas, a los hechos se los nombra de otra manera con términos más suaves, neutros, hasta delicados, como si fueran dictados por motivadores de ‘infomercial’ de TV.

Como dice el diccionario, los eufemismos no son más que una “estrategia discursiva” en la que se cambia una expresión que retrata la dureza de los hechos, por otra para suavizarlos. Pero es, también, más que eso: es dejar de llamar a las cosas por su nombre porque resulta inapropiado o inconveniente.



El fútbol, como tantas veces se ha dicho, es un espejo de la sociedad y en él se refleja todo, hasta ese país tan nuestro de eufemismos.



Campo Elías Teherán, compañero de programa de TV en Win Sports, contó que estuvo indagando con fuentes del Atlético Nacional, que dirige Juan Carlos Osorio, por el espantoso trabajo de su defensa, una de las peores de la Liga con ‘apenas’ 24 goles recibidos. Es la segunda peor zaga de la Liga solo superada, y por un golecito nada más, por la del Cúcuta Deportivo.



“En Nacional sostienen que su defensa no es mala, si no que el equipo recibe muchos goles porque ataca mal...”, dijo. ¡Plop! ¡Si el ataque de Nacional es de lejos el mejor del campeonato con 31 goles anotados!



Sin eufemismos: la defensa de Nacional es una coladera porque sus porteros agarran pocas, porque el equipo prioriza el ataque, porque regresa mal y porque funciona mal en las bandas con sus tres zagueros en el fondo.

Vean esta: el jueves pasado, Santa Fe le ganó in extremis a La Equidad 1-0, en la última jugada de un partido malo, tedioso, interrumpido, lento, en el que si se hicieron dos pases seguidos no se hicieron tres, en el que La Equidad, fiel a su estilo, se defendió y se defendió, mientras Santa Fe rebotaba y rebotaba como mosca contra un cristal.

Sin embargo, ese juego fue calificado como “un duelo de altísima intensidad táctica que impidió la generación de opciones de gol”. ¡Recontraplop! Sin eufemismos: fue un partido feo y aburrido, malo.



Hace ocho días, Millonarios estaba en el puesto 18 de la tabla, luego de un empate de espantoso 0-0 contra Águilas Doradas. Fue un equipo muy ligerito sin creación ni definición ni...

Cristian Arango (izq.) celebra el primer gol de Millonarios. Foto: Dimayor - Vizzor Image



Su técnico, Alberto Gamero, dijo entonces que “Millonarios tenía más fútbol que puntos”, vendiendo la teoría de que su equipo jugaba bien, pero que su calidad no se correspondía en la tabla de posiciones. Sin eufemismos: ese Millonarios jugó fatal, horrible, y su poco fútbol se reflejaba en sus pocos puntos.



En el transcurso de la semana, Millonarios creó más opciones y marcó tres goles, jugó algo mejor y ¡ganó dos partidos seguidos, aleluya! (uno a Envigado y otro a Patriotas).

En consecuencia, subió al puesto 11 de la clasificación. Sin eufemismos, Millonarios tiene el fútbol que muestran sus puntos, como los tiene el líder Tolima o el colero Patriotas.



Pero hay más. Ahora se volvió costumbre en técnicos y jugadores de equipos locales que no logran ganar sus partidos, decir eufemismos tan ingenuos como: “Es que se vienen a encerrar y se meten todos atrás. Se vinieron a defender y así es muy difícil jugar”, como el niño que para evadir el regaño por no haber hecho la tarea monta un berrinche y culpa de su falta al compañero de salón.



Sin eufemismos, lo que intentan es transferir su responsabilidad y su incapacidad para resolver un desafío puntual de juego.



Son los mismos que cuando ganan 3-0 o 4-0 afirman que “el rival fue muy difícil” para elevar su esfuerzo cuando, sin eufemismos, deben admitir que o fueron muy superiores o sus rivales, muy malos.

También se dice que la Liga nuestra es un torneo irregular, término que bien puede ser un eufemismo para no hablar de mediocridad, una palabra que provoca urticarias en varias pieles.



Algunas verdades se tapan o se niegan o se intentan esconder bajo términos blandos para no llamar a las cosas por su nombre.



Colombia, patria de eufemismos. Por eso su fútbol no puede ser de otra manera: el espejo no tiene la culpa de lo que espeja.





GABRIEL MELUK

EDITOR DE DEPORTES

@MelukLeCuenta