Meluk le cuenta... (El sistema del campeonato premia la mediocridad)

El tema se repite con la frecuencia con la que los equipos colombianos quedan eliminados de la Copa Libertadores: el nivel de la Liga nuestra de cada día es regular tirando a malo, con lo que el debate se prende como siempre entre los que miran con ojo crítico y quienes asumen el rol de defensores y proteccionistas.

Amaranto Perea habló del bajo nivel de la Liga justo cuando su Junior fue eliminado de la Libertadores con mucha pena y nada de gloria. Sin dudas, una manera de eludir su responsabilidad puntual por la triste y gris presentación. Obvio: levantó un pararrayos para no chamuscarse. Sin embargo, dijo varias verdades. Se juega lento y sin intensidad, con poca presión...



(Le puede interesar: ¿A qué jugamos en Colombia? Reflexiones tras el fracaso en la Copa)



A riesgo de autoplagiarme, desde hace años, en esta columna y estas páginas de EL TIEMPO hemos insistido en que uno de los reales males del fútbol local y factor primordial de la mediocridad es la lentitud del juego, las interrupciones constantes, la marrullería, la pérdida de tiempo, las simulaciones, las tretas, las artimañas...



Aquí hemos publicado informes en los que revelamos el bajo tiempo efectivo de juego comparado con el de las ligas del primer mundo del fútbol: la continuidad de juego es muy bajita.



Esta vez, la mayoría de la crítica coincide (cosa que no pasa mucho) en que el nivel de la Liga anda por lo bajo. La apreciación general cobra mayor importancia a sabiendas de la tradicional cultura proteccionista que ha existido desde siempre. Con todo respeto, ese síndrome de la madre sobreprotectora le hace mucho daño a la criatura.

Esa sobreprotección hace que se diga que si el torneo es malo, los equipos son buenos; que si las nóminas son flojas, tienen buenos jugadores, que el sistema de campeonato no es perfecto, pero sí muy emocionante...

A riesgo de autoplagiarme, insisto, porque lo he dicho un montón de veces, uno de los factores reales de la mediocridad general, del bajo nivel local que se refleja en las malas campañas en la Libertadores, es el sistema del campeonato: dos torneos ligeros y efervescentes en el vaso de agua de un solo año, a los que he llamado antes campeonatos Alka-Seltzer, pues en lugar de echar una pepita hay que echar dos... Dos campeones, dos finales, dos transmisiones de TV para anunciantes que pagan dos veces al año, doble taquilla, doble posibilidad de negociar jugadores campeones y goleadores...



(Lea además: Colombia en la Copa: no se busca ganar, solo participar (opinión))

Flamengo vs. Junior. Foto: EFE

Este formato de competición con campeonatos exprés ha demostrado que los equipos no necesitan tener grandes nóminas para ser campeones y que un modesto tiene muy buenas opciones de figurar, pues con planteles cortos y relativamente baratos es suficiente una buena rachita de pocos partidos para ser campeón o semifinalista.

Bajo este formato de campeonato se puede clasificar a cuartos de final o a cuadrangulares semifinales con rendimientos por debajo del 50 por ciento.



El sistema, como lo he sostenido durante años, premia la mediocridad con dos torneos exprés en un año, afectando seriamente la calidad, que se cambia por un par de picos de emoción.



Además, la guillotina repetida de los resultados no para de cortar cabezas de técnicos, un factor en contravía de los amigos de los ‘procesos’ de trabajo a más largo plazo, una idea que se asocia a elevar el nivel de juego de los equipos.



Este sistema de dos campeonatos al año tiene gran parte de la culpa del bajo nivel de la Liga porque, al premiar a nóminas baratas y cortas con la posibilidad muy factible de disputar semifinales y finales, hizo que los equipos grandes se empequeñecieran, lo que provocó que el fútbol local se nivelara por lo bajo.

(Lea también: Santa Fe, sólido e implacable, vence a Chicó y llega a los 30 puntos)



Con un par de excepciones puntuales que confirman la regla, revisen las nóminas de los más grandes –hasta la del Nacional de hoy, en serio– y verán que los chicos no se agrandaron y que, por el contrario, los grandes se achicaron, porque primero está el PyG, y si al final se puede ganar igual con menos inversión, pues...



El sistema de campeonato es un factor de mucho peso en el innegable, inocultable e inesperado bajo nivel de la Liga.





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta