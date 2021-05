Meluk le cuenta... (El ‘paro nacional’ del fútbol)

La grave crisis de los equipos colombianos en las copas Libertadores y Suramericana continúa. Un ‘paro nacional de fútbol’ y resultados que lleva cinco años de eliminación tras eliminación.

(le puede interesar: Boca y River se volverán a ver frente a frente en el superclásico)



¿Por qué nos va tan mal? Pues porque los equipos nuestros son regulares y menos que eso. ¿Y por qué nuestros equipos son así? Eso está sobrediagnosticado.



Lo primero: el sistema de campeonato premia la mediocridad. Dos torneos cortos con cuadrangulares o llaves de eliminación directa permite que un equipo con muy poco clasifique y luego en muy pocos partidos logre salir campeón. El América del año pasado es un ejemplo clarísimo de eso. Y como él, varios...

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs. River Plate Foto: Efe

Técnicos como Luis Fernando Suárez, por ejemplo, han calificado de “antitécnico” el sistema del campeonato que premia la emotividad y no la calidad.



Además, para los técnicos, con torneos más cortos, más despidos por falta de resultados y así menos opción de continuidad en su trabajo. Como ellos dicen, les cortan sus ‘procesos’. En otras palabras, con torneos cortos, con menos tiempo de competencia, pues más urgencias y más despidos.



Además, como no se necesita mucho, pues la generalidad de los equipos participa con nóminas baratas y modestas, con ‘grupos competitivos’ de entrecasa con los que basta y ya...

(Lea además: La furia de Zidane tras el empate del Real Madrid)



Incluso las nóminas más fuertes y robustas (Nacional y Junior, quizás) demuestran que los equipos grandes se han encogido y no al revés. Hoy todo se justifica con el argumento obvio de la grave crisis económica originada por la pandemia, que lleva apenas un año. ¿Y antes?

Facebook Twitter Linkedin

Nacional perdió contra Argentinos Juniors y comprometió su clasificación. Foto: Media Staff - Conmebol



Antes con los mismos directivos, en la Dimayor, ¡que son ellos mismos!, lo único que hay es una pelea por el poder y por la rapiña de los derechos de TV.



Pero este ‘paro nacional de fútbol’ es también del mismo fútbol que se juega: espanta la lentitud del juego, la falta de presión, el exagerado trasporte innecesario del balón, el onanismo de la tenencia exagerada de la pelota, las interrupciones constantes, la marrullería, la pérdida de tiempo, las simulaciones, el poco tiempo efectivo de juego...

Aquí se juega bajo la declaración de ‘operación tortuga’ permanente.



Ojo a este dato escalofriante: ¡en los últimos cinco años, en seis de las diez últimas Ligas se registran los peores promedios de gol de la historia! ¡Ufffff! ¡Aterrador!



El año pasado, Amaranto Perea, entrenador del poderoso Junior, dijo que aquí faltaba intensidad y se lo acusó de evadir su responsabilidad con excusas. Hoy ya varios repiten sus palabras.



Una Liga de decisiones tomadas por los chichos, con equipos chicos y achicados en la cancha que obtienen resultados chicos.



El ‘paro nacional de fútbol’ refleja también a los dueños del negocio con actitud de taparse los ojos, de hacer oídos sordos a los reclamos, como si señalar defectos

fuera un ataque de enemigos. No oyen, no oyen, no quieren oír...



Y tapan todo con un “si Nacional ya ganó”, con un “si Santa Fe ya ganó”, cuando son las excepciones que confirman la regla.



Es evidente que en Colombia hay un paro nacional, también de fútbol.



MELUK LE CUENTA...





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

Lo invitamos a leer además

-Borré, golazo y celebración con un beso en la bandera colombiana



-El video por el que a Nairo le llueven duras críticas

​

-Alarmas encendidas: Mina se retira por molestias en el Everton