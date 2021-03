Meluk le cuenta... (El VAR salvará a los árbitros, a pesar de ellos)

Desde que en 1981, con la reglamentación del penalti se estableció que el referee tendría toda la autoridad decisoria sobre las reglas de juego, ¡el fútbol ha sobrevivido 130 años a los árbitros! ¡Ja!

El videoasistente arbitral (el famoso VAR) apenas lleva tres años y medio y, seguro, será la salvación de los jueces, a pesar de ellos mismos. Sobrevivirá a árbitros como Mario Herrera, que debió expulsar a Juan Pablo Gallego, del DIM, por un planchazo a un rival, en el primer minuto del clásico paisa del sábado pasado. El juez decidió mantener su decisión (solo, amarilla) a pesar de que el VAR le sugirió revisarla.



Y también debió expulsar a Álex Castro, de Nacional, por un cabezazo contra James Sánchez. En esa jugada, insólito, se cayó la señal del VAR y el juez no tuvo apoyo. Pero cuando regresó la imagen, Herrera decidió, otra vez, ratificarse en su nuevo error.



Es grave que la señal del VAR haya fallado en pleno partido, de acuerdo. No debe pasar, como no suele pasar, pero es más grave la interpretación de Herrera y su decisión de pasarse al VAR por la faja. El central es la última palabra, eso está claro, pero andan en un trabalenguas terrible.

Medellín vs. Nacional Foto: Dimayor - Vizzor Image

Contra la tecnología no se pelea. EL VAR es un invento enorme y el fútbol, increíble, se resiste al uso del video para verificar jugadas y evitar injusticias y trampas. Entre la feria de las interpretaciones de las reglas, la parafernalia y la demora para las revisiones y la toma de la decisión final, el fútbol pareciera que hace todo lo posible para destruir el invento.



Es inútil discutir contra el VAR en jugadas de fuera de lugar. Si lo hay, pues lo hay, así sea por la micra del mínimo pixel de la punta de la nariz, la rodilla o el guayo.

El software, con los puntos de fuga y el trazado de las líneas, no falla.



En esas jugadas hay una revisión que pretende ser ‘forense’. Imaginen que es como en CSI, la serie de TV: hay un cadáver con la cabeza rota y ensangrentada. Cerca hay varios objetos, las posibles armas homicidas: un bastón, un jarrón y una mesa. Los técnicos y expertos de CSI usan la tecnología para ver si en ellos hay rastros de sangre, pelo o cuero cabelludo. Al que le salga, ese fue. Y si no sale, pues no fue con ninguno de ellos que mataron al muerto. Igual: el VAR y el técnico de video ponen los puntos de referencia en la rodilla, el hombro, la nariz la punta del guayo o el talón de los sospechosos y si el software no marca fuera de juego en ninguno de esos puntos, pues no hay; y si marca en alguno de ellos, pues hay. Así de simple.



Dicen que son poquitas cámaras. Pues son las mínimas necesarias y están ubicadas en las posiciones recomendadas y avaladas por la Conmebol. Eso es como creer que para quitarse un dolor de cabeza no basta con dos aspirinas, sino que hay que tomarse cuatro, seis, ocho o diez.

La desconfianza en el VAR entre los hinchas es enorme y es normal, natural. Además de ser el ‘causante’ de las derrotas de sus equipos, el VAR se percibe oculto, misterioso y manipulable.



A las autoridades de nuestro VAR les ha hecho falta hacer más pedagogía. Además, explicar sus procedimientos, contar cómo funciona el software, cómo traza las líneas, cómo se tratan las imágenes. Me aseguran que no se publican las conversaciones entre el VAR y el árbitro por una instrucción directa de la Fifa. Raro, pues la Conmebol sí lo hace.



El VAR salvará a los árbitros, a pesar de ellos mismos. Basta recordar que el fútbol ha sobrevivido 130 años a los Herreras y sus interpretaciones...





