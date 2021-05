Meluk le cuenta... 'Asistencia defensiva’

La Equidad dio el gran golpe. Eliminó al todopoderoso Nacional. La historia de David noqueando a Goliat se reescribe. Las apuestas se quebraron y Alexis García, su técnico, se sonrió de gusto con el 2-2 del domingo, que ratificó el 1-0 del juego de ida. Es semifinalista y se quitó ese ‘sambenito’ popular –un prejuicio urbano– de que él y sus equipos se hacen pequeños contra el gigante paisa.

(Le puede interesar: Santa Fe se apagó y Junior se metió en las semifinales de la Liga)



Y su fórmula, de entrada, en todo el primer tiempo, fue la de poner doble tranca y todos los seguros. Defenderse. Luego, en el segundo, quitó uno de ellos (Colina) con la entrada de Zapata. La apuesta ahora era esperar, aguantar y afilar el cuchillo del contragolpe.



Entonces, su portero Bonilla atajó un penalti, su volante Mahecha abrió la cuenta al cabecear un córner y cuando Nacional lo arrolló en cuatro minutos y le volteó el marcador (1-2) y se salvó del tercero en contra, tuvo la personalidad, el coraje, la valentía y la seguridad de ir al contragolpe afilado por el empate que lo consiguió en un penalti que existió: el zaguero Mosquera se desentendió claramente del balón, de la jugada, y tumbó al escurridizo Mantilla, que, ya obstruido y desplazado, exageró la caída. Erazo pateó el 2-2.

Facebook Twitter Linkedin

El contraste del partido entre La Equidad y Nacional. Foto: Dimayor



Y luego, con el contraataque afiladísimo, tuvo tres llegadas para humillar más a este Nacional de estrellas y figuras que se ha estrellado de frente contra un muro. El DT Guimaraes está cuestionado porque su defensa no tiene defensa. ¡Defenderse es importantísimo!



Millonarios se defendió para mantener su ventaja mínima (1-2) y clasificó a la semifinal al eliminar al campeón América con el 0-0 en la vuelta. Llinás, su figura, lo dijo: “La prioridad era mantener el arco en cero”. Gamero, su entrenador, lo reconoció: “Me gustó que el equipo tiene que aprender a defenderse bien”.



Cuando América rebotaba en la zaga de Millos, como una mosca contra un vidrio, Gamero reforzó la defensa (¡metió otro central para jugar de cuña en la mitad!) y también afiló su cuchillo contragolpeador . Tuvo mejores opciones de gol que su rival en el final del juego. Pudo liquidar.



Junior, con su amplia ventaja inicial 3-1, le planteó a Santa Fe un partido para que no le hicieran goles, en un dejar pasar el juego sin que se jugara, y con el 0-0 clasificó. Santa Fe quedó fuera de carrera porque no tuvo genio, ingenio y gol. Porque su defensa falló feo en Barranquilla...



La Equidad se defendió, Millonarios se defendió, Junior se defendió. Los tres mantuvieron sus ventajas y clasificaron.

(Lea además: Las razones por las que Millonarios es semifinalista de la Liga)



Pero decir que un equipo es defensivo suena a mentar un pecado. Se santiguan los santurrones del juego cuando oyen las palabras cerrarse, marcar, esperar, aguantar... Como las señoras que arrugan la nariz por encima del hombro, le hacen el ‘fo’ a jugar atrás porque dizque eso huele a feo y es como de segunda clase.



Hablan de antifútbol como si defenderse fuera antinatural en el fútbol. En este juego, defenderse es tan válido como atacar, es legal y leal. Por eso, los mismos que ven defenderse como algo impuro, indebido y reprobable, recurren al eufemismo hipócrita y cínico para celebrar y justificar cuando lo hacen sus equipos y ganan.



Entonces, hablan de equipos tácticos, ordenados, disciplinados, sólidos, seguros y valientes. Incluso, bien podrían decir que hoy, en Colombia, los tres semifinalistas no se defendieron, pues apelaron al legítimo uno de la ‘asistencia defensiva’ para ganar.

En el fútbol, la hipocresía por la defensa es enorme...



MELUK LE CUENTA...





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

Lo invitamos a leer además

-No se lo pierda: Messi le regala otro golazo al fútbol



-Hinchas del Inter se desbordan en multitudinario festejo



-Manchester United vs. Liverpool no se juega por protestas de hinchas