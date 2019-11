Meluk le cuenta... (Entonces, ¿qué supone uno?)

En este país pasa de todo y no pasa nada. En la ultravelocidad de internet y las redes sociales se ha creado el espejismo de que todo cambia al instante, segundo a segundo, minuto a minuto, pero es eso, un espejismo, pues todo sigue igual.

Lo que fue el trending topic líder de ayer, la primera tendencia del día, el tema más comentado de la semana, de inmediato ya es historia y ni se recuerda.

Ejemplos abundan.



Veamos: si el tiempo efectivo por juego en la Liga cada vez es menor, si se redujo de 54 minutos y 53 segundos a 52 minutos y 8 segundos, entonces, ¿qué supone uno?

Y si de la nada, sin citar fuentes, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, afirma sin ponerse colorado que en nuestra Liga se juegan 55 minutos en promedio por partido, más que en cualquiera de los grandes campeonatos de Europa, pues solo se puede pensar: ¿de qué me hablas, viejo?



Si los equipos de fútbol colombiano aumentaron sus pérdidas y si ese incremento se basa en la menor cantidad de transferencias de jugadores al exterior, entonces, ¿qué supone uno?



Y si a la mayoría de los otros indicadores del informe financiero presentado por la Superintendencia de Sociedades apuntan para abajo y están en números rojos, y a eso se le suma que este año en las copas Libertadores y Suramericana a los colombianos los eliminaron, entonces, ¿qué supone uno?



Esto no es todo. Hay más: si aparece Yairo Moreno en la Selección Colombia, un jugador de medianía que andaba por México, que es de Necoclí, la misma tierra de su mejor amigo, Juan Guillermo Cuadrado, con el que estuvo en el DIM y de quien recibió varios de sus primeros guayos, entonces, ¿qué supone uno?



Si el técnico de la Selección Colombia dice que no llamó a James, lesionado, a la convocatoria pasada bajo ningún acuerdo y si el presidente de la Federación de Fútbol luego dice sin maldad que sí hubo acuerdo, entonces, ¿qué supone uno?



Si el mismo seleccionador afirma que a él no le importan las necesidades ni urgencias de los equipos de los convocados para justificar un llamado a Luis Manuel Orejuela, del Cruzeiro, pero luego admite que por compromisos internacionales de sus equipos no estén otros jugadores, entonces, ¿qué supone uno? Y si, de ñapa, el técnico hace una preselección de 37 jugadores y termina llamando a uno que no estaba, entonces, ¿qué supone uno?



Pasa de todo y no pasa nada. Si aparece una grabación de los jugadores de la selección de tenis para la Copa Davis, en la que hablan de cómo reparten los premios y cómo ponen y quitan jugadores de las convocatorias, entonces, ¿qué supone uno?

Para colmo, con la pesada evidencia de la grabación y sus términos, alegan mala fe y mala intención. ¿De qué me hablas, viejo?



Y si la nueva camiseta suplente de Millonarios tiene color de pijama, rayitas de pijama y diseño de pijama, entonces, ¿qué supone uno? Pero la venden como una edición de lujo, especial por los 70 años de Adidas, el prestigioso fabricante. ¿De qué me hablas, viejo?



Y si Millonarios este año se la pasó de meme en meme, de los del equipo de los 50 puntos que no sirvieron, los de la eliminación contra América el semestre pasado, los de la goleada contra Santa Fe, los de la eliminación increíble de este semestre, los de la camiseta rosada y, ahora, los de Andrés Pastrana por ser el motivador de los jugadores en la crisis deportiva, entonces, ¿qué supone uno?



En este país pasa de todo y no pasa nada, entonces, ¿qué supone uno?



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta