Meluk le cuenta... (Gamero ya señaló a los jugadores)

Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, contestó tres preguntas en una rueda de prensa fugaz, con cara de amargura por la nueva derrota, esta vez 1-0 contra Medellín. Su equipo sigue hundido en el pantano del fondo de la tabla: puesto 17, el lugar que sintetiza sus tres derrotas y sus tres empates en los siete juegos que lleva de esta Liga. Apenas seis puntos. Muy poquito...

Tres respuestas en las que gastó apenas 4 minutos y 7 segundos, suficiente tiempo para señalar públicamente a los jugadores por la derrota. En esos cortos 4 minutos y 7 segundos, Gamero repitió con total claridad que sus jugadores cometieron “errores en la toma de decisiones”.



Ese concepto –otro de los de moda entre los ‘intelectuales’ del juego– no es otra cosa distinta a que los jugadores no aciertan, se equivocan, fallan, meten la pata...

Hacer el pase al compañero equivocado, entregar la pelota al rival por no darla al pie, intentar una gambeta cuando hay que sacar la bola, o cuando no marcan y aflojan o no patean al arco por darla a un compañero... ¡Cuando juegan mal, cuando no entienden el juego!



En fin: con ese ‘neurolingüismo técnico’ de “la mala toma de decisiones” o del “error en la toma de decisiones”, que suena a eufemismo rosado, lo que se dice de verdad es que juegan mal, que la embarran.



Miren la insistencia de Gamero –con conteo– en los apartes de su corta y sentida declaración: “Cometemos unos errores de toma de decisiones (1) y decisiones malas (2). Si me hablan de que no hicimos ni un tiro al arco ahí estamos tomando mal la decisión (3). El equipo llegó, que no decidimos bien (4) es otra cosa. Hay cosas para seguir corrigiendo, pero hay toma de decisiones (5) que nos están costando los partidos. Repito: toma de decisiones (6)”. ¡Lo dijo seis veces en 4 minutos y 7 segundos! Y lo peor es que tiene toda la razón.



Los jugadores de Millonarios se equivocan seguido. Así vienen en esta Liga. Cómo se verán de limitados en su ‘toma de decisiones’ que cuando Medellín hizo el gol a los 46 minutos del primer tiempo ya se sabía que Millonarios había perdido. ¡No tenía cómo empatar! No había uno solo que, para seguir en la línea del eufemismo, tomara buenas decisiones para hacer un gol.



Oigan esto: “La inteligencia del futbolista se ve reflejada en las decisiones que él sea capaz de tomar y materializar en sus comportamientos y acciones dentro del campo de juego”, dice, en su conferencia sobre el tema, el preparador físico argentino Leandro De Rose, con experiencia en Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia.



Vamos a resumirlo así: una manera de diferenciar a los buenos jugadores de los malos es que los unos toman buenas e inteligentes decisiones, y los otros pues...



En el fútbol la primera y mayor responsabilidad es de los futbolistas. Luego viene el trabajo del DT. Con buenos jugadores, es decir, con los que toman buenas e inteligentes decisiones, pues, evidentemente hay más chances de ganar.



Este Millonarios se hunde porque sus futbolistas han jugado para ir de 17 o 18 o 19. Eso es real, pero no exime de responsabilidad a Gamero, el técnico que dictó la plantilla con nombres y apellidos; una nómina que en valor y hojas de vida supera a las de Pasto, Alianza Petrolera u Once Caldas y que no es menor a las de Santa Fe, Cali o Medellín.



Gamero acierta al responsabilizar seis veces y en apenas 4 minutos y 7 segundos a sus jugadores por tomar malas decisiones. Pero, como viene la mano, está claro que los jugadores que él mismo escogió son, por ahora, su decisión mal tomada. Tal cual...



MELUK LE CUENTA...



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta