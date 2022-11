Hablar de Gabriel Camargo es hablar de uno de los pesos pesados que ha tenido la dirigencia del fútbol colombiano. Camargo, fallecido este lunes a causa de una enfermedad con la que venía luchando, no solo fue un promotor permanente del desarrollo deportivo del Deportes Tolima, sino que fue un dirigente controvertido, de voz fuerte, de decisiones radicales.

Camargo fue un empresario y dirigente deportivo que trabajó en la política como senador de la República de Colombia, diputado de la Asamblea Departamental de Cundinamarca entre 1994 a 1998, y concejal de Fusagasugá. Pero su vida asociada al fútbol marcó un hito en el fútbol local.

Camargo, un durigente de carácter

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel Camargo, presidente del Tolima. Foto: Archivo particular

Camargo, segundo directivo más antiguo del fútbol colombiano después de Fuad Char (1972), incursionó desde 1979 en el Deportes Tolima, y desde entonces su palabra siempre tuvo eco en las asambleas de la Dimayor. En el club no era solo el máximo dirigente y accionista, fue el gran 'jefe', un 'patrón' que siempre tenía la última palabra.



Camargo no se callaba nada en los temas polémicos del fútbol colombiano, y si callaba por un tiempo, luego explotaba, contra la presidencia de turno, contra las decisiones de la asamblea e incluso contra posturas de los futbolistas o cualquier decisión que afectara su patrimonio.



Fue como una especie de mecenas del fútbol, con mucho poder. Se recuerda aquel tránsito masivo de Camargo de Tolima a Santa Fe en 1983 con acciones y su paquete de jugadores. Cuando sus desesperados esfuerzos por salvar una cuantiosa inversión fracasaron, se fue con ella.



El siguiente capítulo fue el de la pugna entre Camargo y Fernando Carrillo. El primero le cedió al segundo sus acciones, pero aquél se marchó con el pase de sus jugadores. Santa Fe, súbitamente, se quedó sin futbolistas, sin sede, sin elementos de transporte y hasta sin balones.



En la Dimayor, sus posturas siempre fueron controvertidas. Gabriel Camargo, accionista mayoritario de la institución, se quejó en 1993, cuando el equipo descendió, porque no encontraba una estructura sólida en la primera B. Y propuso que en lugar de descender se subiera (en ese entonces) a 18 el número de equipos de la A.

Decisiones radicales

En temas deportivos, sus decisiones fueron muchas veces radicales: en el 81, Camargo había contratado al entrenador uruguayo Ricardo de León, pero lo despidió al poco tiempo porque el técnico no quiso poner a jugar a unos paraguayos que él había comprado.

Algo similar pasó con el DT Gregorio Pérez, que duró menos de dos meses en el equipo por diferencias con el senador. El DT aseguró que “no le permití injerencia a Gabriel Camargo en decisiones del equipo y por eso me despidió”.



Tuvo otra polémica por las relaciones laborales con los futbolistas, quienes denunciaron que el dirigente hacía cambios en las condiciones pactadas para sus contratos.



En 2019 hubo un tremendo lío por cuenta del jugador Rafael Carrascal. Carrascal presentó su renuncia al Deportes Tolima el 11 de julio. Luego arregló con América, pero su club de origen lo inscribió en planilla para el partido contra Rionegro Águilas, sin que el sincelejano estuviera siquiera en el estadio. Ahí comenzó el largo conflicto. Camargo pidió sanciones al América y llevó el caso ante el TAS,



El director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Carlos González Puche, criticó en ese momento fuertemente la actitud de los directivos del fútbol colombiano con relación al conflicto entre el jugador Rafael Carrascal y el Deportes Tolima, y denunció que se está configurando un veto en contra del futbolista.



También fue defensor del sistema del promedio en el descenso del fútbol colombiano. "El promedio no es un invento de acá. Es algo que se usa en varias ligas del mundo, como en Argentina. Los señores de la B solo quieren ver cómo suben y no quieren descender", argumentó en 2012.

Las frases polémicas

Facebook Twitter Linkedin

Tras las palabras de Camargo (centro), las redes se llenaron de mensajes de protesta exigiendo su renuncia. Foto: Héctor Fabio Zamora - Archivo / EL TIEMPO

Camargo, generó en 2018 una gran polémica con sus fuertes declaraciones sobre la Liga femenina, en las que asegura que el fútbol de mujeres en el país “no va bien” y que son más “toma trago” que los hombres.



"Pregúntele a los del Huila cómo están de arrepentidos de haberle invertido tanto. Y fuera de eso es un caldo de cultivo de lesbianismo tremendo”, dijo en ese entonces, frases de las que tuvo que retractarse.



Sin embargo, Camargo se encargó de darle un norte al club, y los logros no se los quita nadie: llevó al Deportes Tolima a cuatro de cinco subtítulos y habituales participaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, sumado a ello los logros más importantes de la institución vinotinto y oro en este caso su primer, segundo y tercer título del rentado nacional en el Torneo Finalización 2003 el Torneo Apertura 2018, el Torneo Apertura 2021 ,adicional a ello el título de la Copa Colombia de 2014 y de la Superliga de Colombia de 2022



DEPORTES

Más noticias de deportes