Padres de familia de varias niñas del Club Deportivo Besser de Bogotá denunciaron a Pedro y Sebastián Rodríguez de abuso y acoso sexual ante el Ministerio del Deporte, tema que ha tomado nuevamente fuerza en los últimos días.

Según la carta, el club se ha convertido en un escenario “de abuso y acoso sexual de menores de edad. Sebastián Rodríguez ha sido denunciado por todos nosotros debido a que, aprovechándose de su profesión, de poder sobre nuestras hijas menores de edad, ha incurrido en múltiples prácticas sexuales abusivas con ellas”, dice la denuncia.

Hay testimonios

Y agrega: “Pedro Rodríguez, padre de Sebastián y propietario del club y también denunciado, está al tanto de esto y lejos de tomar decisiones para evitarlo ha demostrado total desprecio por el derecho de las niñas”.



La carta advierte que los vejámenes, los abusos y las humillaciones a las que han sido sometidas las jugadoras son inconcebibles.



“Dentro de los actos se sabe de manoseos indebidos, envío de fotografías suyas de sus órganos genitales, niñas y adolescentes, la solicitud de imágenes de contenido pornográfico, el acoso y las amenazas, el sostenimiento de relaciones sexuales y el sostenimiento de actos de subyugación y psicológica”, dice la carta.



En los últimos días se revelaron testimonios de las víctimas, quienes decidieron romper el silencio.



“Se ofreció a acercarme a mi casa en su carro. Parqueó el carro en una zona oscura y empezó a besarme los oídos. Recostó la silla y me puso encima de él. Se sentía muy incómodo porque su pene estaba erecto. Yo tenía 14 años”, le dijo a Semana una jugadora en referencia a Pedro Ignacio Rodríguez.



Y agregó: “Hablé solo hasta ahora por todas las acusaciones. Yo tenía 14 años y no era consciente de lo que pasaba, era inocente. Nunca le dije a mis papás nada por temor a que me regañaran o me sacaran de la escuela".



La denuncia llegó, primero, al Ministerio del Deporte, cuando estaba al mando de la expesiata, María Isabel Urrutia.



“Recuerdo que estando sentada y sola mientras esperaba el entrenamiento, Pedro acercaba su pelvis hacia mí. Cuando íbamos varias en un carro, él organizaba a las jugadoras para rozarme con el codo los senos. Me manoseaba, me tocaba la entrepierna, me daba picos”, contó la futbolista.



"“Me decía que cuándo nos íbamos a acostar, que por lo menos le permitiera un oral para sentir lo que era disfrutar, que no había temor al respecto. Su cuento era: “todos culean”, indicó.

