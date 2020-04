Futbolistas colombianas ponen en evidencia su crisis

Si bien la pandemia del covid-19 ha complicado el funcionamiento y las finanzas de los clubes del fútbol profesional colombiano, desde mucho antes las jugadoras que esperaban participar de la Liga Femenina han manifestado una y otra vez los problemas que afrontan para desarrollar su profesión.

Ahora, las futbolistas emitieron un nuevo comunicado a través de la cuenta de Twitter de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), en el que expresan la crítica situación que vive y que se agravó con la cuarentena que se decretó por el coronavirus.



El documento, que, según las firmantes, “no es una exigencia, ni una demanda”, resume su situación en tres puntos: incertidumbre laboral, brecha laboral y asegurar una liga sostenible a largo plazo.

Sobre el primer punto, las jugadoras aseguran que son una población vulnerable y que esta contingencia hizo que vivieran la crisis mucho más rápido.



“En el fútbol femenino, por ejemplo, no tenemos nuestros mínimos vitales asegurados porque los primeros meses del año no hubo certeza y fecha de inicio de la Liga, razón por la cual ninguna de las futbolistas tuvo la oportunidad de tener un flujo de ingresos recurrente”, dice la carta.



Las jugadoras agregan que en los planes que intenta trazar el fútbol colombiano para sostenerse no contemplan la realización de la Liga Femenina.

Sobre la brecha laboral, las futbolistas aseguran que solo cuatro de los 18 equipos que manifestaron su intención de jugar la Liga Femenina comenzaron a entrenar con contratos en firme, y que un gran porcentaje lo hicieron por el salario mínimo.



“Actualmente, bajo la coyuntura del covid-19, solo el 11 por ciento (2 de 18 equipos) han mantenido las condiciones contractuales firmadas durante la pretemporada; es decir, el 89 por ciento de las futbolistas están expuestas a no tener cobertura de una EPS, prestaciones sociales, entre otros”, dicen.



Además, en la carta se afirma que las jugadoras seguirán en busca de cambiar unos factores para mejorar sus condiciones, entre ellos, la exigencia de apenas cinco contratos profesionales por club, la duración de los mismos, que hoy ronda los dos meses, y los escenarios de negociación sin retaliaciones posteriores.



