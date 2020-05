Futbolistas expresan sus inquietudes al Ministerio del Trabajo

Los futbolistas colombianos sostuvieron una reunión virtual este viernes con el ministerio de Trabajo, para exponer sus inquietudes y preocupaciones frente a la crisis laboral que tienen los clubes por el coronavirus.

En esta charla estuvieron presentes representantes de los equipos de la A y la B, 5 jugadores en representación del fútbol femenino, la Asociación de Futbolistas, y los ministros de Trabajo,, Ángel Cabrera, y Deporte, Ernesto Lucena.



En el encuentro, la Asociación expuso el panorama laboral del fútbol colombiano. "Dijimos que no era admisible que los clubes, recibiendo dinero de la TV, Conmebol y la FCF suspendieran contratos de los futbolistas", dijo Carlos González Puche en el programa Blog Deportivo de Blu Radio.



Agregó que pusieron en conocimiento del ministro de Trabajo las dificultades con algunos clubes, como "Jaguares, Bucaamanga, Pereira, Leones y Once Caldas".



Los futbolistas hicieron su petición para que se vigile la suspensión de los contratos. "El Ministro fue muy receptivo, dijo que iba a convocar en esta situaciones para buscar por mecanismos legales que esto no se presente. Encontramos eco en los ministros", dijo Puche.



Agregaron los jugadores que quieren tener presencia en las discusiones para mejorar el protocolo de la Dimayor con miras a la posible reactivación del fútbol.



El tema del fútbol femenino hizo parte de la agenda y "los dos ministros se comprometieron a buscar salidas para que la liga sea una realidad", agregó González.





