Futbolistas colombianos anuncian posible 'protesta pacífica'

La Asociación de Futbolistas Profesionales anunció una posible "protesta pacífica, organizada y enérgica", como respuesta ante la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, al no ser atendidos sus reclamos.

Hace un pare de semanas la Asociación les dio a conocer a las autoridades del fútbol un listado de 12 puntos que consideran necesarios de diálogo en pro del futbolista colombiano. Hubo un primer acercamiento no formal entre las partes, pero finalmente no hubo concertación.



Este miércoles la Dimayor anunció que no era posible darle curso favorable a su solicitudes, argumentando que "las sugerencias que emanan de parte de su organización, que ustedes representan, como las de cualquier persona natural o jurídica nivel nacional o internacional, podrán ser recibidas para su estudio, pero no pueden ser involucradas con un carácter definitivo".



Posteriormente, Acolfutpro emitió un comunicado en el que manifiesta que esa postura de la Dimayor cierra las puertas del diálogo.



"La respuesta de la Dimayor es que tales decisiones son de su exclusiva competencia y nuestros legítimos reclamos se reducen a la posibilidad de presentar sugerencias, sin ningún valor vinculante", dice parte del comunicado.

Acolfutpro había solicitado lo siguiente:

• El calendario de las competencias profesionales, períodos de descanso y recuperación

• Concertar el estatuto del jugador de la FCF

• Concertar el código disciplinario de la FCF

• Concertar la minuta única de contrato de trabajo obligatoria de la FCF

• Torneo profesional de fútbol femenino

• Pólizas complementarias de salud

• Horarios, intervalos y tiempo de descanso entre partidos

• Partido anual de la selección Colombia de mayores en favor de ACOLFUTPRO

• Participación sobre derechos de televisión

• Dos reuniones anuales de ACOLFUTPRO con los(as) futbolistas de las selecciones Colombia femenina y masculina en el lugar de concentración.

• Concertación del número de entradas para los partidos de los torneos locales y las selecciones Colombia

• Adopción de protocolos contentivos de las políticas contra la discriminación, el acoso laboral y la violencia de genero.



DEPORTES