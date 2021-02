Jugadoras colombianas, preocupadas por la liga femenina

Varias jugadores del fútbol colombiano reaccionaron a la situación que afrontar la liga femenina, cuyo torneo tendrá una duración de solo dos meses, según la Dimayor.

En una carta exponen los punto de vista que tienen y se muestran preocupadas por la actual situación.



"Conocemos de la existencia de proyectos para llevar a cabo la Liga Femenina, que cuenta con planificación, presupuesto y estructura y que fueron presentados a Dimayor, pero no han sido tenidos en cuenta. Nos preocupa el inmenso retroceso en cuanto a la duración de la competición ya que en lugar de evolucionar y tener mayor competencia cada año, se pierde continuidad. Esto impide la visibilidad necesaria para la consecución de patrocinios y clubes interesados a invertir en el fútbol femenino”, señalan en el comunicado.



Y agregan: "“La Liga Profesional es fundamental para los procesos de Selección Colombia en sus diferentes categorías. Es el escenario principal para que las jugadoras puedan mantenerse en forma y descubrir nuevos talentos para la Selección Colombia y es plataforma para que tengan opción de jugar en el exterior y adquirir más roce internacional”.



Las futbolistas advierten que no hay ninguna planificación en el país.



“Con tristeza vemos que se carece de compromiso y buena disposición para la planificación de una estructura sólida que permita ejecutar un proyecto a largo plazo. El fútbol femenino en Colombia no puede seguir siendo tratado como un asunto con el que hay que cumplir, el fútbol femenino es una realidad y como máximas representantes del deporte, es nuestro deber alzar la voz para que esa realidad sea reconocida y respetada como parte de los procesos propios de un Estado social de derecho donde la igualdad y el derecho al trabajo digno son pilares fundamentales”, argumentaron.



