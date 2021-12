Manuel González, de 31 años y jugador de Llaneros de Villavicencio, dedicó una extensa carta al escándalo en el que está involucrado su equipo en el ascenso del Unión Magdalena, una dudosa derrota por 1-2.



"Estoy dolido, triste, frustrado, indignado por todo esto como lo están todos ustedes hinchas y gente llanera, porque con mi corazón en la mano y mi consciencia limpia NO HE RECIBIDO UN PESO y TAMPOCO RECIBIRÉ NI ACEPTARE UN PESO (si es que lo hay) por lo sucedido el día de ayer, soy futbolista pero antes de serlo, soy una persona que intenta ser integra y correcta, y yo NO VENDO MIS PRINCIPIOS Y MIS VALORES", escribió González en un mensaje difundido en su Facebook e Instagram.

Sin importar las consecuencias

Jugadores de Llaneros. Foto: Dimayor



González también aseguró que no le importa si por su mensaje tendría que salir de la institución: "si por decir esto en mis redes tengo qui renunciar e irme de llaneros, por más amor que le tenga a mi equipo, por más pasión que sienta por esta camiseta, entonces prefiero dar un paso al costado".



El futbolista no señaló a nadie ni habló de hechos concretos, pero si dejó a entender que hay algo oculto en todo lo ocurrido: "No vine a decir que paso, pero tarde o temprano todo sale a la luz, no vine a señalar a nade, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente llanera que está con el corazón roto creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera y decirles que no es así".



"No me vendí y no me venderé jamás. La raíz de todos los males es el amor al dinero", concluye el mensaje del jugador del equipo de Villavicencio.



DEPORTES